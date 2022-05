Neu auf Disney+ im Juni: Daredevil, die nächste MCU-Serie & noch viel, viel mehr

Im Juni liefert Disney+ ein Programm der Extraklasse. Neben allen Marvel-Serien von Netflix gibt es auch die neue Staffel einer der besten Serien der letzten Jahre und noch viel mehr.

Im Juni verwöhnt Disney+ vor allem Serienfans mit einem Spitzenprogramm. Wie angekündigt kommen alle Marvel-Serien von Netflix wie Daredevil, Jessica Jones und The Punisher zu dem Streamingdienst.

Mit der 3. Staffel Atlanta geht endlich ein absolut großartiger Serien-Geheimtipp weiter, während sich How I Met Your Mother-Fans auf das Spin-off How I Met Your Father freuen dürfen. Nach Moon Knight startet außerdem schon die neue MCU-Serie Ms. Marvel.

Alle Neustarts auf Disney+ im Juni

Ab 1. Juni auf Disney+

Die Ahnungslosen Engel



Club Micky Maus – Staffel 4



A Fan's Guide to Ms. Marvel



This Is Us – Staffel 6 (Star)



Death in Paradise – Staffel 10 (Star)



De Streken van Wim – Staffel 1 (Star)



De Worsten van Babel Op de Camping – Staffel 1 (Star)



Death in Paradise – Staffel 1-9 (Star)



Parched - Kampf ums Wasser – Staffel 1



T.O.T.S. – Staffel 1



Ab 3. Juni auf Disney+

Ab 8. Juni auf Disney+

Ab 10. Juni auf Disney+

Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear



The Kardashians - An ABC News Special (Star)



American Housewife – Staffel 5 (Star)



Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 5

Schaut hier noch den Trailer zu Ms. Marvel:

Ms. Marvel - Trailer (Deutsch) HD

Ab 10. Juni auf Disney+

Ab 15. Juni auf Disney+

Ab 17. Juni auf Disney+

Ab 22. Juni auf Disney+

Ab 24. Juni auf Disney+

Ab 28. Juni exklusiv auf Disney+

Only Murders in the Building – Staffel 2 (Star)



Ab 29. Juni nur auf Disney+ streamen

