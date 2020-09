Neu bei Amazon Prime: Die 5 besten Starts der Woche - und 38 weitere Filme und Serien

Wir zeigen euch die Horror-Filme, Sci-Fi-Thriller, Action-Kracher und Superhelden, die neu im Angebot von Amazon Prime sind. Außerdem die Übersicht mit allen Filme und Serien.

Der größte Start der Woche in der Flatrate von Amazon Prime Video ist eindeutig Knives Out. Der unterhaltsame Krimi mit James Bond Daniel Craig (hier der neue Trailer zu Bond 25) in einer der Hauptrollen startete erst Anfang des Jahres in den deutschen Kinos. Rian Johnsons erster Film seit Star Wars 8 war ohne Franchise-Bindung derart erfolgreich, dass bereits eine Fortsetzung angekündigt wurde.



Seht hier die besten neuen Genre-Filme der Woche. Weiter unten folgen die übrigen Neuzugänge zum Durchstöbern.

Sci-Fi, Horror, Action und Thriller bei Amazon Prime: Die Highlights der Woche

Knives Out: Starbesetzer Krimi mit vielen Wendungen ( zu Amazon* )

Knives Out - Trailer 3 (Deutsch) HD

Moviepilot-Wertung: 7.6

Darum geht es: Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) untersucht zusammen mit seinem Partner Detective Elliot (Lakeith Stanfield) einem möglichen Mord: Der Patriarch einer alteingesessenen Familie, Harlan Thrombrey (Christopher Plummer), ist zu Tode gekommen und es wird vermutet, dass jemand bei seinem Dahinscheiden die Finger im Spiel hatte. Die restlichen exzentrischen Verwandten werden gebeten, das Herrenhaus nicht zu verlassen, bis die Ermittlung abgeschlossen ist.

Verfügbar: Ab sofort

96 Hours Taken 3 - Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot-Wertung: 5.8

Darum geht es: Der Ex-CIA-Agent Bryan Mills (Liam Neeson) hat eine Tortur hinter sich: Nachdem seine Tochter von Menschenhändlern entführt wurde (96 Hours) und er seine Familie aus den Fängen von rachsüchtigen Albanern befreien musste (96 Hours – Taken 2), wird er diesmal selbst verfolgt.

Verfügbar: Ab sofort

Planet Hulk - Trailer (English)

Moviepilot-Wertung: 6.1

Darum geht es: Als der grüne Koloss aus einer Bewusstlosigkeit erwacht, findet er sich an Bord eines Shuttles wieder, das soeben auf dem Planeten Sakaar abstürzt. Er überlebt den Crash und gerät in die Sklaverei des tyrannischen RED KING und wird so zum gefürchtetsten und mächtigsten Gladiatoren des ganzen Planeten.

Verfügbar: Ab sofort

The Arrival - Trailer (Deutsch)

Moviepilot-Wertung: 5.8

Darum geht es: Der Astrophysiker Zane Ziminski (Charlie Sheen) entdeckt bei der NASA ein Signal, das aus dem Weltraum kommt auch noch intelligenten Ursprungs zu sein scheint. Er meldet den Vorfall seinen Vorgesetzten, kurz darauf wird er gefeuert. Doch so leicht will er sich nicht geschlagen geben und sucht auf eigene Faust nach der Quelle der scheinbar ausserirdischen Nachricht. Die Spur führt in nach Mexiko.

Verfügbar: Ab sofort

American Psycho - Trailer (Deutsch)

Moviepilot-Wertung: 7.6

Darum geht es: Niemand ahnt, dass in dem aalglatten Geschäftsmann Patrick Bateman ein gefährlicher Psychopath lauert, der anfangs noch kontrolliert, dann immer wahlloser mordet und verstümmelt. Als das Verschwinden eines seiner Kollegen den Ermittler Donald Kimball (Willem Dafoe) auf den Plan ruft, sieht sich Bateman zunehmends in die Ecke gedrängt.

Verfügbar: Ab sofort

Alle weiteren neuen Filme bei Amazon Prime

Neue Serien bei Amazon Prime

The Boys Staffel 2startet bei Amazon Prime: Deshalb sind die Anti-Helden so beliebt

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

