Neu bei Amazon Prime im August: 8 (!) Batman-Filme und eine richtig üble Sci-Fi-Katastrophe, die 150 Millionen Dollar verbrannte

Amazon Prime übernimmt im August jede Menge Blockbuster ins Sortiment. Darunter sind ganze 8 Batman-Kracher und die wohl größte Sci-Fi-Enttäuschung 2023.

Wer nie die Gelegenheit hatte, die glorreiche Kino-Geschichte des DC-Helden Batman aufzuholen, bekommt von Amazon Prime jetzt die Gelegenheit spendiert. Acht Filme um den dunklen Ritter kommen im August ins Programm der Streaming-Plattform. Daneben gibt es unter anderem das größte Sci-Fi-Debakel des letzten Jahres und ein einzigartig verstörendes Horror-Highlight zu sehen.

Bei Amazon Prime im August: 30 Jahre (!) Batman und ein ultrateurer Sci-Fi-Flop

Amazon Prime lässt im August-Angebot 30 Jahre Batman-Geschichte Revue passieren. Von Michael Keatons (The Flash) zweitem DC-Auftritt in Batmans Rückkehr bis zur Neo-Noir-Vision The Batman sind fast alle Realfilm-Kinofilme mit dem dunlenn Ritter als Hauptfigur vorhanden. Nur Batman fehlt in der Reihe der Adaptionen, die in den letzten 35 Jahren erschienen:

auf überraschend verstörende Weise fortsetzt.

Neue Filme bei Amazon Prime im August 2023

Neue Serien bei Amazon Prime im August

Takeshi's Castle - Staffel 1-4 ab 4. August 2023

The Lost Flowers of Alice Hart - Staffel 1 ab 4. August 2023

Made in Heaven - Staffel 3 ab 10. August 2023

Cangaço Novo - Staffel 1 ab 18. August 2023

Shelter - Der schwarze Schmetterling Staffel 1 ab 18. August

Mala Fortuna - Staffel 1 ab 18. August 2023

The Croods: Family Tree - Staffel 1, Part 1 ab 21. August 2023

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten August-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ heißerwartete One Piece-Serie und die Star Wars-Neuheit Ahsoka. Neben Geheimtipps gibt es außerdem neue Staffeln von Heartstopper, The Bear und Only Murders in the Building.

