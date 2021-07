Neu bei Disney+ im August: Eine der besten Sci-Fi-Serien des letzten Jahres, Marvel-Nachschub & mehr

Disney+ stellt die neuen Filme und Serie für den August vor. Das Highlight für Genre-Fans ist die Science-Fiction-Serie Devs. Auch die Marvel-Crowd kriegt nach Loki-Nachschub.

Vier richtig dicke Highlights hat Disney+ im August anzubieten. Wir stellen euch das gesamte Programm des Streamingdienstes für den kommenden Monat vor. Ein Blockbuster wandert aus dem kostenpflichtigen VIP-Bereich in die Flatrate (Cruella), eine Nostalgie-Serie ist endlich streambar (Käpt'n Balu), eine der besten Sci-Fi-Serien 2020 kommt (Devs) und es vergeht natürlich auch kein Disney+-Monat ohne Marvel-Serie (What If...?).

Devs kommt zu Disney+: Warum lohnt sich die Sci-Fi-Serie?

Devs ist das neuste Werk von Alex Garland, dem Schöpfer von Ex Machina, Dredd und Auslöschung. Devs ist seine erste Serie und war 2020 ein Kritikererfolg, unserer Liste der besten Serien 2020 schaffte sie den 10. Platz und wurde in der Sci-Fi-Konkurrenz nur von der letzten Staffel Dark übertroffen. Zum Thema: Lest hier unsere ausführliche Kritik zu Devs.

Die Serie spielt in der nahen Zukunft, im Zentrum der Handlung steht eine Art Tech-Sekte. Das Devs-Team hat eine Möglichkeit entwickelt, die Zeit exakt vorauszusagen und visuell abzubilden.

Devs - S01 Trailer (English) HD

Ab 4. August bei Disney+

Ab 6. August bei Disney+

Ab 11. August bei Disney+

Loki regiert Asgard, Tony Stark ist zurück und Doctor Strange taucht ins Multiversum ein | What If?





Ab 13. August bei Disney+

Ab 18. August bei Disney+

Ab 20. August bei Disney+

Ab 25. August bei Disney+

Ab 27. August bei Disney+

Nach Loki: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.