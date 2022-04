Neu bei Disney+ im Mai: Eine der besten Comedy-Serien überhaupt, Obi-Wan Kenobi und noch viel, viel mehr

Disney+ hat das komplette Programm für den Mai bekanntgegeben, das hier hier durchstöbern könnt. Es gibt Star Wars-Nachschub und einen echten Comedy-Klassiker.

Das Star Wars-Universum wächst im Mai bei Disney+, denn endlich startet die langerwartete Mini-Serie Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor kehrt erstmals seit den Star Wars-Prequels in seine Rolle zurück. Außerdem wird das Comedy-Angebot größer. Zu How I Met Your Mother gesellt sich im Mai mit Malcolm mittendrin eine weitere Sitcom der 2000er, die zu den besten Vertretern ihres Genres zählt.

Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi und mehr: Die größten Highlights im Mai bei Disney+

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Event-Serie über den Star Wars-Helden

Ab 27. Mai exklusiv auf Disney+

Schaut den Trailer zur Star Wars-Serie Obi-Wan

Obi-Wan Kenobi - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Malcolm mittendrin – Staffel 1-7



Comedy-Serie mit Bryan Cranston

Ab 25. Mai bei Disney+

Chip und Chap: Die Ritter des Rechts

Neue Auflage der beliebten Animationshelden

Ab 20. Mai exklusiv auf Disney+

Sneakerella

Musical-Neuinterpretation von Cinderella

Ab 13. Mai exklusiv auf Disney+

The Quest: Helden für Everealm

Reality/Gaming-Show

Ab 11. Mai exklusiv auf Disney+

Alle weiteren Neustarts bei Disney+ im Mai

Ab 4. Mai bei Disney+

Finding Alice – Staffel 1 (Star)

Die Medici - Herrscher von Florenz – Staffel 1 (Star)

Minnie Toons – Der Partypalast – Staffel 1 (Disney)

Expedition Plastiki – Staffel 1 (National Geographic)

Astro-Küken im All – Staffel 1 (Disney)

Astro-Küken im All (Kurzfilme) – Staffel 1 (Disney)

Ab 6. Mai bei Disney+

Ab 11. Mai bei Disney+

Anna – Staffel 1 (Star)

Jonge Garde – Staffel 1&2 (Disney)

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 2-4 (National Geographic)

The Rookie – Staffel 1-3 (Star)

Wildes Australien – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 13. Mai bei Disney+

Muhammad and Larry (Star)

Qualified (Star)

Tommy (Star)

Ab 18. Mai bei Disney+

Harrow – Staffel 2&3 (Star)

Ägypten von oben – Staffel 1 (National Geographic)

Beth und das Leben



Ab 20. Mai bei Disney+

Ab 25. Mai bei Disney+

Chain of Command – Staffel 1 (Star)

Malcom mittendrin – Staffel 1-7 (Star)

Wunder des Pazifiks – Staffel 1 (National Geographic)

The Chi – Staffel 1-3 (Star)

Wu-Tang: An American Saga – Staffel 1 (Star)

Ab 27. Mai bei Disney+

