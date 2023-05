Ray Stevenson ist tot: Er spielte sowohl bei Marvel als auch bei Star Wars jeweils zwei Rollen

Der Schauspieler Ray Stevenson ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Bekannt war er für die gefeierte HBO-Serie Rom. Darüber hinaus spielte er bei Marvel und Star Wars mit.

Ray Stevenson ist tot. Der britische Schauspieler ist heute, am 22. Mai 2023, in einem Krankenhaus in Italien verstorben. Wie mehrere italienische Medien (u.a. Sky tg24 ) übereinstimmend berichten, wurde er dort aufgrund einer Erkrankung eingeliefert. Stevenson befand sich aufgrund von Dreharbeiten auf der Insel Ischia.

Ray Stevenson: Vom Serien-Meisterwerk Rom ins Marvel- und Star Wars-Universum

Stevenseon wurde am 25. Mai 1964 in Lisburn, Nordirland geboren. Er war der Sohn eines britischen Piloten und einer irischen Mutter. Bevor er die Schauspielerei für sich entdeckte, war er als Inneneinrichter tätig. Erst mit 27 Jahren studierte er Schauspiel an der Bristol Old Vic Theatre School, woraufhin erste Film- und Fernsehrollen folgten.

1993 stand er in der langlebigen Fernsehserie Anleitung zum Ehebruch zum ersten Mal vor der Kamera. Es sollten zehn Jahre vergehen, bis er sich einen Namen in Hollywood erarbeitet hatte und für größere Projekte gecastet wurde. Mitgespielt hat er u.a. in Fantasy-Blockbustern wie King Arthur (2004) und Die drei Musketiere (2011).

Constantin Film Ray Stevenson in Die drei Musketiere

Auch ins Sci-Fi-Genre hat er sich vorgewagt. In The Book of Eli (2010) erforschte er eine post-apokalyptische Welt, bevor sein Eintritt in die Divergent-Reihe folgte. Stevenson übernahm in allen drei Teilen (Die Bestimmung – Divergent, Die Bestimmung – Insurgent und Die Bestimmung – Allegiant) den Part von Marcus Eaton.

Seine erste Marvel-Begegnung erfolgte 2008 in Punisher: War Zone, wo der den titelgebenden Antihelden verkörperte. 2011 startete er im Marvel Cinematic Universe durch. Sein Volstagg tritt sowohl in Thor als auch Thor 2: The Dark Kingdom und Thor 3: Tag der Entscheidung auf. Seine größten Erfolge erzielte er jedoch im Fernsehen.

Stevenson brillierte als Legionär Titus Pullo in der HBO-Serie Rom und übernahm eine wiederkehrende Rolle in der 7. Staffel von Dexter. Darüber hinaus sorgte er in Black Sails als legendärer Piratenkapitän Blackbeard für Angst und Schrecken. Weitere Rollen hatte er in Vikings und Die Medici – Herrscher von Florenz.

HBO Ray Stevenson in der HBO-Serie Rom

Zum Teil des Star Wars-Universums wurde er durch die Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars Rebels, wo er die Figur Gar Saxon sprach. Zudem hat er einen Auftritt in der kommenden Ahsoka-Serie bei Disney+. Als Baylan Skoll werden wir ihn im August zum letzten Mal in der weit, weit entfernten Galaxis sehen.

Neben Ahsoka stehen zwei weitere zukünftige Projekte in Stevensons Filmographie. Bereits abgedreht ist die Geschichts-Action 1242: Gateway to the West, die ins Europa des Jahres 13. Jahrhunderts entführt. Dazu kommt Cassino in Ischia, der Film, für dessen Dreharbeiten sich Stevension zuletzt in Italien aufgehalten hat.