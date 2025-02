Neuer Moderator, andere Streaming-Angebote beim Oscar: Das ändert sich 2025 bei der Verleihung der Academy Awards

Wann kommt die Oscar-Verleihung im TV und wo streamt sie? Hier gibt die wichtigsten Infos zu den 97. Academy Awards, die einige Veränderungen bereithalten.

In wenigen Tagen sammelt sich halb Hollywood in Los Angeles, um bei der Verleihung des bekanntesten Filmpreises der Welt zugegen zu sein: den 97. Academy Awards. Dieses Jahr gehören Filme wie Wicked, Dune: Part Two und Like a Complete Unknown zu den Nominierten. Stars wie Ariana Grande, Timothée Chalamet, Selena Gomez und Halle Berry werden erwartet. Und einen neuen Moderator gibt es auch. Wer im Trubel vor den Oscars den Überblick verloren hat, findet hier alle wichtigen Infos zu den geplanten Änderungen der Show und natürlich den Gästen.

Dieser Artikel beantwortet folgende Fragen:

Was ändert sich bei der Verleihung?

Welche Stars treten beim Oscar auf?

Wer moderiert die Show?

Wann kommen die Oscars im TV?

Wo kann man die Show streamen?

Was verändert sich dieses Jahr bei den Academy Awards?

Die 97. Academy Awards haben einige Veränderungen durchgemacht, bevor überhaupt die Nominierungen bekanntgegeben wurden. So führte die Brandkatastrophe in Los Angeles dazu, dass die Wahlperiode verlängert und die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen nach hinten verschoben wurde. Aber was verändert sich bei der Verleihung?

Es wird 2025 keine Live-Performances der nominierten Songs geben. Stattdessen werden die Künstler:innen durch "persönliche Erinnerungen" und Einblicke in den Entstehungsprozess geehrt, meldete die Variety .

geben. Stattdessen werden die Künstler:innen durch und Einblicke in den Entstehungsprozess geehrt, meldete die . Wegen der Brände soll es eine besondere Ehrung der resilienten Stadt Los Angeles geben

Darüber hinaus gibt es einige kleinere Änderungen im Prozedere. So werden sich die Preisträger:innen in der Kategorie Beste Musik nicht mehr eine Statuette teilen müssen, sondern bis zu drei bekommen. Außerdem wird der Irving Thalberg Award für das Lebenswerk künftig die Form einer Oscar-Statuette haben.

Wer tritt bei den Oscars dieses Jahr auf?

Die nominierten Songs werden ausgespart, aber auf Musik muss das Publikum nicht verzichten. Mehrere Popstars werden auftreten in "spektakulären Performances, die die Filmemachenden und einige ihrer Legenden feiern", wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in einer Pressemitteilung vermeldete. Folgende Stars werden jeweils (gemeinsam) performen:

Doja Cat, LISA von Blackpink und RAYE

Cynthia Erivo und Ariana Grande aus Wicked

Queen Latifah



Außerdem gibt es auch dieses Jahr wieder einige bekannte Gesichter, die Umschläge öffnen und Menschen glücklich machen werden, darunter sind diesmal:

Wer moderiert die Oscars 2025?

Dieses Jahr wird die Verleihung erstmals von dem amerikanischen Comedian Conan O'Brien moderiert, der den viermaligen Host Jimmy Kimmel ablöst. O'Brien gilt als eines der bekanntesten Gesichter im US-Fernsehen. Er begann seine Karriere als Comedy-Autor und schrieb für Die Simpsons während der goldenen Ära der Animationsserie, bevor er 1993 seine eigene Show erhielt und 28 Jahre als Moderator unterschiedlicher Late Night-Shows tätig war.

Derzeit ist er im Podcast Conan O'Brien Needs a Friend zu hören und produziert für HBO die Reise-Show Conan O'Brien Must Go.

O'Brien ist ein Oscar-Neuling, aber hat sich in der Vergangenheit als Moderator von Awards Shows ausgezeichnet. 2002 und 2006 moderierte er die Emmy Awards. Dabei bewies er ein Händchen für selbstironische Witze, absurde Ideen und aufwendig produzierte Einspieler, wie dieses Intro zur Emmy-Ausgabe von 2006 zeigt, in dem Stars aus House, Lost und The Office auftreten:

Die Oscars im TV: Dann beginnt die Red Carpet Show und die Verleihung

Die 97. Oscars werden auch dieses Jahr bei ProSieben ausgestrahlt, und zwar in der Nacht von Sonntag, den 2. auf Montag, den 3. März. Alte Oscar-Hasen müssen also nicht auf Steven Gätjen verzichten, der am roten Teppich die Stars nach ihren Deutschkenntnissen ausfragt.

Die Live-Berichterstattung vom roten Teppich beginnt bei ProSieben am Sonntag ab 23:45 Uhr vor dem Dolby Theatre in Los Angeles.

beginnt bei ProSieben am Sonntag vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Auch dieses Jahr beginnt die eigentliche Verleihung etwas früher, nämlich ab 1 Uhr nachts am Montag, dem 3. März.

eigentliche etwas früher, nämlich am Montag, dem 3. März. Am Montag ab 17 Uhr werden die Highlights der Show bei ProSieben gezeigt.

Wer die komplette Red-Carpet-Show sehen will, muss auf den Stream umsteigen.

Die Oscars 2025 streamen: Das sind die 2 Möglichkeiten

Eine große Änderung gibt es beim Streaming-Angebot, denn dieses Jahr gibt es gleich zwei Anbieter für den Live-Stream der Oscars 2025.

Der Streaming-Dienst Joyn beginnt ab 22:30 Uhr mit der Übertragung vom roten Teppich und zeigt anschließend auch die Verleihung. Dafür ist kein Abo von Joyn+ nötig.

beginnt ab 22:30 Uhr mit der Übertragung vom roten Teppich und zeigt anschließend auch die Verleihung. Dafür ist kein Abo von Joyn+ nötig. Wer nur die Verleihung schauen will, kann das erstmals bei dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst Disney+ tun, nämlich ab 1 Uhr in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Moviepilot wird die 97. Verleihung der Academy Awards wieder mit einem Live-Blog verfolgen, der alle Highlights, Ausrutscher und Gewinner festhält.