Neuer Netflix-Blockbuster: Matthias Schweighöfer wird zum deutschen Ryan Reynolds neben Gal Gadot

Nach Red Notice kündigt sich der nächste Netflix-Blockbuster mit Gal Gadot in der Hauptrolle an. An ihrer Seite ist dieses Mal jedoch nicht Ryan Reynolds, sondern Matthias Schweighöfer zu sehen.

Durch Army of the Dead und Army of Thieves wurde Matthias Schweighöfer letztes Jahr ganz unverhofft zum großen Netflix-Star. Diesen Status will der deutsche Schauspieler weiter ausbauen: Als Nächstes ist er in dem Actionthriller Heart of Stone an der Seite von Hollywood-Schwergewicht Gal Gadot bei Netflix zu sehen.

Gadot ist bei dem Streaming-Diensts keine Unbekannte: Erst letztes Jahr führte sie zusammen mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds den gut gelaunten Action-Blockbuster Red Notice an. Der 200 Millionen US-Dollar teure Film war die bisher kostspieligste Produktion, die exklusiv für den Streaming-Dienst produziert wurde.

Actionthriller Heart of Stone vereint Gal Gadot und Matthias Schweighöfer auf Netflix

Im Zuge von Heart of Stone tauscht Gadot nun Reynolds gegen Schweighöfer ein. Wie Collider berichtet, ist er nicht der einzige Name, der sich dem Projekt angeschlossen hat: Neben Bollywood-Star Alia Bhatt und Fifty Shades of Grey-Veteran Jamie Dornan gehören Sophie Okonedo, Jing Lusi und Paul Ready zum Cast des Films.

Anlässlich des Produktionsstarts von Heart of Stone teilt Gadot auf Instagram ein kurzes Video und zwei Bilder.

Allzu viel ist zur Handlung von Heart of Stone noch nicht bekannt. Was wir aber wissen, ist, dass Gadot in die Rolle der gerissenen Agentin Rachel Stone schlüpft, die für einen mächtigen Geheimdienst arbeitet und mit einer schweren Entscheidung konfrontiert wird, die sich auf das Leben von vielen Menschen auswirkt.

Geschrieben wurde der Film von The Old Guard-Autor Greg Rucka und Allison Schroeder, die für ihre Arbeit an Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen eine Oscar-Nominierung erhalten hat. Auf dem Regiestuhl nimmt Tom Harper, der zuletzt das Abenteuerdrama The Aeronauts und dem Musikfilm Wild Rose inszenierte.

Da die Dreharbeiten für Heart of Stone erst angefangen haben, wird der Film frühestens Ende 2023 auf Netflix erscheinen. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen bisher bekannten Netflix-Filmen, die uns noch 2022 erwarten.

