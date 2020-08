Neues Netflix-Angebot im September: Horror, Sci-Fi und Oscar-Material ohne Ende

Horror und Sci-Fi und Anke Engelkes erste Netflix-Serie gibt es im September. Die neuen Filme und Serien versprechen einiges. Seht ihr das Monats-Programm in der Übersicht.

Das September-Angebot von Netflix ist da und es strotzt vor allem vor aufwendigen Original-Produktionen, womit der Streamingdienst die Herbstsaison einläutet. Filme wie I'm thinking of Ending Things von Charlie Kaufman und The Devil All the Time unter anderem mit Robert Pattinson werden auch im Oscar-Rennen eine Rolle spielen.

Anke Engelke, Sci-Fi und Horror bei den Netflix-Serien im September

Bei den Serien sieht es ähnlich glamourös aus. Wir werden Anke Engelke in ihrer ersten Netflix-Produktion Das letzte Wort erleben. Außerdem bringt American Horror Story-Erfinder Ryan Murphy seine nächste Serie auf den Weg, Ratched startet zum Ende des Monats.

Für Sci-Fi-Fans gibt es die Marsmission Away und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie der junge Wallander drauf war, vielleicht ist ja Der junge Wallander was für euch

Alle neuen Filme bei Netflix im September

Action

Der Trailer zu Freaks

Freaks - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Spannend

Der Trailer zu Logan Lucky

Logan Lucky - Trailer (Deutsch) HD

Anspruchsvolles



Der Trailer zu I'm Thinking of Ending Things

I’m Thinking of Ending Things - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Dokus

15. September: Eingefroren - Hoffnung auf ein zweites Leben

25. September: Rohwedder

1. September: Das Fußballspiel

1. September: Indiens in Verruf geratene Milliardäre

4. September: Unbroken

Horror

Der Trailer zu Curse of Cucky

Curse Of Chucky - Trailer (English) HD

Komödien



7. September: Mein Lehrer, der Krake

Der Trailer zu A Million Ways to Die in the West

A Million Ways To Die In The West - Trailer (Deutsch) HD

Neue Serien bei Netflix im September

Der Trailer zu Ratched

Ratched - S01 Trailer (Deutsch) HD

Stand-Ups

Felipe Esparza: Bad Decisions

Unser Podcast zu Brooklyn 99 bei Netflix: Die Polizei-Sitcom muss sich ändern

Jenny Jecke und Andrea Wöger diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, was Brooklyn Nine-Nine zu einer großartigen Serie macht und warum sie sich in der kommenden, 8. Staffel mit den Problemen der US-Polizei auseinandersetzen muss:

Die beliebten Polizei-Comedyserie zeigt uns die Welt aus der Sicht von durch und durch guten Polizistinnen und Polizisten. Die derzeitige Debatte um die US-Polizei macht jedoch klar, dass sich die Serie genau deshalb ändern muss. Das sagen auch die Macher.

Was merkt ihr euch vor?