Nicht nur Star Trek und Star Wars: 2020 wird ein Schlaraffenland für Sci-Fi-Fans

Science Fiction ist angesagt. Neben den Superhelden erobert die Science Fiction-Geschichten die Serienwelt. Wir haben für euch den Überblick für 2020.

Die Zukunft interessiert uns alle. Kein Wunder also, dass im Serienjahr 2020 zahlreiche Science Fiction-Geschichten eure Aufmerksamkeit erregen wollen. Neben den Superhelden- und Fantasy-Serien sind sie das dritte Standbein der Studios und Sender, um viele neue Zuschauer zu gewinnen.

Wir haben euch die wichtigsten kommenden Serien zusammengestellt, damit ihr in Zeiten des Peak-TV den Science Fiction-Überblick nicht verliert. Für alle Fans ist etwas dabei, denn die Zukunft sieht an vielen Orten nicht rosig aus: Es gibt eine Dystopie mit Zombies, eine eiskalte Klassen-Gesellschaft im Zug, mindestens eine Reise in eine ferne Galaxie und die Computerwelt in Silicon Valley steht ebenfalls unter Beobachtung. Viel Stoff zum Nachdenken.

Das sind die interessantesten Science-Fiction-Serien 2020

The Walking Dead: World Beyond - Aufgewachsen in der Zombie-Apokalypse

Snowpiercer - Dystopie im Zug

Die neue AMC-Serie spielt knapp ein Jahrzehnt nach dem Beginn der Apokalypse und handelt von einer Gruppe junger Menschen, die in der Welt der Zombies aufgewachsen sind. Damit unterscheidet sich The Walking Dead: World Beyond von der Mutterserie, die sich hauptsächlich auf Charaktere fokussiert, die noch klare Erinnerungen an die Welt vor der Apokalypse haben.

Snowpiercer adaptiert die Comic-Vorlage gleichen Titels, die bereits als Film für Aufmerksamkeit sorgte. Erzählt wird von einigen überlebenden Menschen, die in einen Zug gepfercht sind. Dort wird eine strenge Klassen-Hierarchie gepflegt. Die Serie will einen tieferen Einblick in die gesellschaftlichen Strukturen und Mechanismen des Zugs bieten.



Devs - Determinismus im Silicon Valley

Sender: FX

FX Start: 05. März 2020

05. März 2020 Mehr: Der heimliche Sci-Fi-Höhepunkt 2020 heißt Devs

Omnipräsenz - Totale Überwachung aus Brasilien

Sender: Netflix

Netflix Start: 29.01.2020

29.01.2020 Englische Synchronisation, noch keine Synchronisation in Deutsch verfügbar

Star Trek: Picard - Rückkehr eines Weltraumhelden

The Mandalorian - Erste Star Wars-Serie auf Disney+



Weitere Science Fiction-Serien mit neuen Staffeln

Devs von Ex Machina- und Annihilation-Regisseur Alex Garland dreht sich um eine junge Computertechnikerin, die sich auf die Suche nach einem vermissten Freund macht und dabei in den Abgründen der geheimen Entwicklungsabteilung ihres Arbeitsgebers fündig wird. Was folgt, ist ein Wettlauf gegen die Zeit im Silicon Valley. Omnipräsenz spielt in einer Zukunft, in der die totale Überwachung herrscht. Jeder Mensch wird zu jederzeit von einer persönlichen Drohne überwacht. Doch eines Tages geschieht dennoch ein Mord außerhalb der Kameras. Wie konnte das geschehen?Jean-Luc Picard ist aus der Sternenflotte ausgetreten und verbringt sein Leben nun auf seinem Weingut. Eines Tages taucht jedoch die mysteriöse Dahj auf und bittet um seine Hilfe. Sie scheint eine Verbindung zu den Borg zu haben und von den Romulanern verfolgt zu werden. Dies ist eine weitere neue Serie aus dem Star Trek-Universum Die Star Wars-Realserie The Mandalorian erzählt die Geschichte eines einsamen Revolverhelden, der am Rand der Galaxis drei Jahre nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter in ein aufregendes Abenteuer verwickelt wird.

Zudem gibt es im Serienjahr 2020 auch zahlreiche Science Fiction-Serien, die mit neuen Staffeln aufwarten. Dazu gehören unter anderem

Superhelden und Science Fiction geht auch noch

Kommende Marvel-Serien auf Disney+ haben wir in dieser nicht kompletten Auflistung außen vor gelassen, obwohl sie natürlich auch Science-Fiction-Elemente in sich tragen. Aber hier bestimmen eher die Superhelden mit ihren übernatürlichen Kräften das Geschehen. Dazu gehören unter anderem



Auch Superhelden-Serien aus dem Hause DC und weitere Comic-Verfilmungen erwarten uns, wie etwa



Wer also Science Fiction-Elemente im Superhelden-Milieu den Vorzug gibt, hat im Serienjahr 2020 ebenfalls viel Auswahl. Wir sind gespannt, für was ihr euch entscheiden werdet und wie die einzelnen Serien bei euch ankommen.

Welche Science Fiction-Serien 2020 interessieren euch am meisten?