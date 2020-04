Vor ProSieben: Grey's Anatomy Staffel 16 jetzt schon gratis schauen

Grey's Anatomys 16. Staffel startet Anfang Mai bei ProSieben. Fans können sich dank Joyn aber schon ab morgen viele Episoden etwas eher gratis auf Deutsch anschauen, wenn sie nicht warten wollen.

Der deutsche TV-Start der 16. Staffel von Grey's Anatomy fällt dieses Jahr (mit etwas Corona-Verspätung) bei ProSieben auf den 6. Mai 2020. Wie gewohnt um 20:15 Uhr wird dann jeden Mittwoch eine neue Folge ausgestrahlt.

Für all die Grey's Anatomy-Fans, die schon viel zu lange und viel zu sehnsüchtig auf die aufregende neue Season warten, gibt es jetzt aber auch die Möglichkeit, neue Folgen von Staffel 16 vorab zu schauen - und das Ganze sogar gratis und auf Deutsch.

Grey's Anatomy: Staffel 16 jetzt ohne Kosten vor der ProSieben-Ausstrahlung schauen

Die erste Episode der 16. Staffel Grey's Anatomy wird schon ab morgen, also ab dem 29. April 2020, beim Streaming-Dienst Joyn Plus+ sowie bei Joyn auf Deutsch synchronisiert jede Woche sieben Tage früher als bei ProSieben zur Verfügung stehen. Joyn erklärte Moviepilot auf unsere Anfrage hin:

Die 16. Staffel von Grey’s Anatomie ist ab morgen bei Joyn PLUS+ [und Joyn] als Episodic Preview verfügbar, also vor der TV-Ausstrahlung. Acht Episoden werden dabei ausgestrahlt, bevor die Serie in eine kleine Sommerpause geht. [...] Nach der Sommerpause, die ca. im September endet, werden dann die restlichen Episoden wöchentlich und vor TV-Ausstrahlung auf Joyn PLUS+ zu sehen sein.

© ABC Grey's Anatomy: Ellen Pompeo in Staffel 16 als glückliche Meredith?

Sowohl bei Joyn als auch bei Joyn Plus+ könnt ihr die jeweils neue Grey's Anatomy-Folge aus Staffel 16 also eine Woche vor der TV-Ausstrahlung gucken. Während ProSiebens Streaming-Seite Joyn (ohne Plus) nichts kostet, ist der Premium-Account (mit Plus) für 6,99€ im Monat verfügbar.

Der Unterschied besteht darin, dass bei Joyn die Grey's Anatomy-Episoden nach der TV-Ausstrahlung nur eine begrenzte Zeit lang abrufbar sein werden, während ihr sie bei Joyn Plus+ jeder Zeit, also auch viel später noch, ansehen könnt.

Das im März verkündete 3-Monate-gratis-Angebot in Corona-Zeiten gibt es mittlerweile nicht mehr, aber Joyn Plus+ besitzt noch immer einen kostenlosen Probemonat.

Grey's Anatomy bei ProSieben und Joyn Plus+: Staffel 16 verändert vieles

Nach dem vorzeitigen Serien-Abbruch von Grey's Anatomy, der trotz allem ein erstaunlich rundes Staffelende hervorbrachte, ist die etwas ehere Verfügbarkeit der beliebten Ärzteserie definitiv ein willkommenes Trostpflaster und ein noch besserer Grund fürs Zuhausebleiben.

Grey's Anatomy - S016 Promo Teaser (English) HD

Der englische Trailer zeigte Meredith Grey (Ellen Pompeo) zu Beginn von Staffel 16 in einer sehr neuen Situation, nachdem sie am Ende von Staffel 15 gefeuert worden war. Die anderen Ärzte müssen ebenfalls mit einigen Herausforderungen und Neuerungen kämpfen. Schließlich wird es im Grey-Sloan-Krankenhaus nie langweilig.

Werdet ihr euch Grey's Anatomy bei ProSieben bzw. Joyn Woche für Woche oder bei Joyn Plus+ am Stück ansehen?