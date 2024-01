Platz 1 der Netflix-Charts: Lift verspricht den perfekten Popcorn-Film, entblößt aber das schmerzlichste Netflix-Problem

Mit Lift ist letzte Woche der erste große Netflix-Blockbuster des Jahres erschienen. Statt des erwarteten Action-Feuerwerks gibt es eine leblose Kopie von besseren Filmen und eine schmerzliche Erkenntnis

Das Kinojahr 2024 beginnt recht verschlafen. In Deutschland dürfen wir uns über ein paar nachgereichte Highlights aus dem letzten Jahre freuen, etwa Priscilla und Poor Things. Netflix fährt derweil ein volles Programm auf. Darunter befindet sich auch ein teuer Blockbuster mit spannender Prämisse: In Lift erleben wir einen Goldraub in 10.000 Metern Höhe, während die Uhr tickt. Das klingt nach perfektem Popcorn-Kino.

100 Millionen US-Dollar hat sich Netflix den neuen Action-Kracher von Regisseur F. Gary Gray kosten lassen, der zuletzt in Franchises wie Fast & Furious und Men in Black unterwegs war. Der Film, der ihn für Lift empfiehlt, ist jedoch ein anderer: The Italian Job. Der kurzweilige Heist-Thriller ist einer der 2000er-Filme schlechthin und wird selbst zwei Dekaden später regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt.

Erster Netflix-Blockbuster 2024: Lift kopiert schamlos, was bei anderen Filmen viel besser funktioniert hat

Obwohl The Itlian Job kein überragender Film ist, geht mit ihm das Versprechen eines unverbindlichen und äußerst unterhaltsamen Blockbusters einher, bei dem man einfach einschalten kann. Genau die Art von Film, die in den Netflix-Charts oft durch die Decke gehen. Und deswegen wurde Lift genau wie The Italien Job und andere Genre-Vorbilder konstruiert, angefangen bei Ocean's Eleven bis zu Mission: Impossible.

Hier könnt ihr den Trailer zu Lift schauen:

Lift - Trailer (Deutsch) HD

Es ist kein Geheimnis, dass Netflix seine Originals nach Filmen modelliert, die in der Vergangenheit im (Heim-)Kino sehr gut funktioniert haben. Das beste Beispiel: Auf der Suche nach seinem eigenen Star Wars hat Netflix auf einen gescheiterten Star Wars-Pitch von Zack Snyder zurückgegriffen und jetzt haben wir den uninspirierten Rebel Moon. Inzwischen gibt es eine ganze Palette dieser geklonten Blockbuster bei Netflix.

Der Heist-Film ist eines der ersten Genres, das Netflix nach dem Erfolg des spanischen Serien-Hits Haus des Geldes systematisch abgrast hat, von Red Notice über Lupin bis zu Army of Thieves. Jetzt gesellt sich Lift in die Reihe und markiert den bisherigen Tiefpunkt der Entwicklung. Selten wirkte ein Film so schamlos und unmotiviert nach den Erkenntnissen einer ausführlichen Algorithmusabfrage konzipiert wie dieser.

Lift beweist: Netflix macht selbst aus der spannendsten Prämisse einen völlig austauschbaren Film

Das tatsächliche Problem ist allerdings nicht, dass sich Netflix an Schablonen bedient. Das Problem ist, dass Lift diese Schablone nicht auffüllen kann. Auf dem Papier klingt der Film vielversprechend: Ein erfahrener Genre-Regisseur erhält ein überdurchschnittlich hohes Budget für einen Film, der von den meisten Studios in dieser Größenordnung kein grünes Licht mehr erhalten würde.

Netflix Lift

Dazu kommt ein illustres Ensemble und eine aufregende Mission, der Flugzeug-Heist: Der Meisterdieb Cyrus Whitaker (Kevin Hart) wird geschnappt und muss einen Pakt mit der Interpol-Agentin Abby Gladwell (Gugu Mbatha-Raw) eingehen. Wenn es ihm gelingt, Goldbarren im Wert von einer halben Milliarde US-Dollar aus einem Flugzeug zu stehlen, die sich auf dem Weg zu einer Terrorzelle befinden, müssen er und sein Team (u.a. Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen und Úrsula Corberó) nicht ins Gefängnis.

Das klingt nach einem Film, den ich ohne mit der Wimper zu zucken im Kino schauen würde. Und genauso schnell habe ich am Freitagabend auf Play gedrückt, als mir Lift auf der Netflix-Startseite angezeigt wurde. 106 Minuten später war die Enttäuschung umso größer. Einmal mehr hatte Netflix sämtliche Bestandteile für einen denkwürdigen Blockbuster beisammen. Und dann das. Eine extrem generische Umsetzung.

Das schmerzt am meisten bei vielen Netflix-Filmen. Eigentlich sollte der Streaming-Dienst eine Plattform sein, bei der Dinge möglich sind, die sich im aktuellen Studiosystem nicht umsetzen lassen. Am Ende kommt etwas völlig Austauschbares heraus und selbst das Potential der Formelhaftigkeit – ein Potential, das nicht unterschätzt werden sollte, wie sehr viele sehr gute Genre-Filme zeigen – bleibt komplett auf der Strecke.



Lift hätte der erste Netflix-Kracher 2024 werden können und jetzt ist er schon so gut wie vergessen

Lift fühlt sich unglaublich lieblos und schlampig an. Ein ideenloses Nachahmen von besseren Filmen. Es fehlt jegliches Interesse am filmischen Erzählen. Hier bewegen wir uns erschreckend nahe an jenem Wort, dem ich mich immer zu verwehren versuche: Content. Lift ist eine weitere Kachel für die Netflix-Oberfläche, die dich nur daran erinnert, dass du einmal im Jahr bei The Italien Job im Fernsehen hängen bleibst.

Netflix Lift

Das Verblüffende ist: Netflix verfehlt mit Filmen wie Lift sogar sein Ziel. Anstelle sich seinen eigenen The Italien Job zu schaffen, existiert jetzt ein Film, der kurz die Streaming-Charts dominiert, bald aber vergessen ist. Netflix-Filme mit einem bleibenden popkulturellem Fußabdruck sind erstaunlich rar, wenn man die Ressourcen, Talente und Möglichkeiten hinter den Projekten bedenkt. Nächstes Jahr muss ein neuer Lift her.

The Italien Job wird auch die nächste Dekade im Gedächtnis der Filmwelt verweilen. Lift spielt dagegen vermutlich schon in wenigen Wochen gar keine Rolle mehr. Natürlich muss nicht jeder Netflix-Film gleich zum Blockbuster-Monolith à la Barbie und Top Gun: Maverick werden. Das gelingt auch traditionellen Filmstudios nicht. Aber es ist auf bedenkliche Weise bewundernswert, wie oft Netflix in diesem Terrain versagt.

Lift streamt seit dem 12. Januar 2024 bei Netflix.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.