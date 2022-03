Robert Pattinson muss jetzt stark sein: Sci-Fi-Epos Dune 2 will anderen Star für neuen Bösewicht

Denis Villeneuves Sci-Fi-Sequel Dune 2 befindet sich in Verhandlungen mit einem Schauspieler für wohl die am heißesten erwartete neue Gegenspieler-Rolle. Und trotz seines Wunsches ist es nicht Robert Pattinson.

Nach dem Erfolg von Sci-Fi-Blockbuster Dune sollen die Dreharbeiten zu Dune 2 schon diesen Sommer beginnen. Höchste Zeit also, Schauspieler:innen für die wichtigen neuen Rollen der Fortsetzung zu finden. Robert Pattinson hatte zuletzt sein Interesse bekundet. Doch nachdem die Dune-Fortsetzung diese Woche schon einen Marvel-Star für die wichtige Rolle der Prinzessin Irulan ins Auge fasste, scheint nun ein anderer für den Part des wichtigsten neuen Gegner den Zuschlag zu erhalten.

Nicht Robert Pattinson: Wer wird im Sci-Fi-Sequel Dune 2 Feyd-Rautha Harkonnen spielen?

In einem Variety -Interview zum kürzlich gestarteten The Batman, ließ Robert Pattinson uns wissen, dass er liebend gern in der Fortsetzung zu Dune eine Rolle spielen würde. Die einzige neue Rolle, in die er dabei hätte passen können, war die des zweiten Neffen des bösen Baron Harkonnen: Feyd-Rautha. Doch für diesen Part soll sich nun laut Deadline der Darsteller Austin Butler in Verhandlungen befinden.

© Warner Bros. Dune 2: Feyd-Rautha Harkonnen-Kandidat Austin Butler (hier als Elvis)

Austin Butler dürften dem TV-Publikum aus Serien wie The Shannara Chronicles (als Wil Ohmsford) und The Carrie Diaries (als Sebastian Kydd) bekannt vorkommen. Außerdem war er in Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood zu sehen und verkörpert dieses Jahr für Baz Luhrmann Elvis. Er ist also ein aufsteigender Stern am Film-Himmel.

In trockenen Tüchern ist die Besetzung von Austin Butler noch nicht, aber wenn Robert Pattinson sich wirklich Hoffnungen auf eine Dune 2-Besetzung gemacht hatte, haben diese nun einen herben Rückschlag erlitten. Neben ihm hatten sich Dune-Fans außerdem Kandidaten wie Barry Keoghan und Bill Skarsgård als neuen Bösewicht Feyd-Rautha ausgemalt, der für deinen deutlich düstereren 2. Teil von Dune sorgen soll.

Neu im Sci-Fi-Blockbuster besetzt: Wer ist Feyd-Rautha in Dune 2?

Auch in Frank Herberts Buchvorlage Dune *, die von Denis Villeneuve in zwei Teilen verfilmt wird, taucht Freyd-Rautha erst in der zweiten Hälfte des Romans auf. Neben Glossu "der Bestie" Rabban (Dave Bautista) ist er ein weiterer Neffe des rücksichtslosen Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) und zeichnet sich durch sein Geschick als Kämpfer aus.

© Universal Baron Harkonnen mit Feyd-Rautha in Dune (1984)

Feyd wurde in David Lynchs 1984er Dune-Verfilmung noch von einem rothaarigen Sting verkörpert. Denis Villeneuve wird mit der Rolle sicherlich eine etwas andere Richtung einschlagen. Doch das der geschulte Arena-Duellant zu einem entscheidenden Gegner für Paul Atreides (Timothée Chalamet) wird, davon können wir auch diesmal ausgehen.

Dune 2 soll am 19. Oktober 2023 in den deutschen Kinos starten.

Dune im Podcast: Das Sci-Fi-Ereignis des Jahres

Podcast-Moderator Sebastian Gerdshikow diskutiert bzw. schwärmt mit seinen Gästen, Esther von Moviepilot und Julius von FILMSTARTS, über Dune von Denis Villeneuve. Alle drei sind übrigens große Leseratten und haben auch den zugrundeliegenden Roman gelesen, was ja nicht die schlechteste Ausgangslage für eine Besprechung des neuen Films ist.

Wollt ihr Austin Butler als Bösewicht Feyd-Rautha in Dune 2 sehen oder hättet ihr eher Robert Pattinson die Rolle gegeben?