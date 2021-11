Robert Pattinson-Offenbarung neu bei Amazon Prime: Alle 57 neuen Filme und Serien der Woche

Bei Amazon Prime sind einige neue Filme und Serien eingetroffen. Wir haben u.a. aufregende Action mit Liam Neeson, aufwühlenden Horror mit Emilia Clarke und ein rastloses Drama mit Robert Pattinson ausfindig gemacht.

Zu Beginn des neuen Monats hat Amazon Prime sein Streaming-Angebot aufgestockt. Viele neue Filme und Serien sind seit einigen Tagen im Programm. Pünktlich zum Wochenende haben wir euch ein paar Tipps herausgesucht. Weiter unten im Artikel findet ihr eine Liste mit allen weiteren Filmen und Serien.

Neu bei Amazon Prime: Robert Pattinson leidet und brilliert dabei

Nächstes Jahr wird Robert Pattinson als Batman das DC-Universum erobern. Wer noch Zweifel daran hat, dass er ein guter Schauspieler ist, dem sei die Indie-Perle Good Time * ans Herz gelegt. Das raue Thriller-Drama ist eine nervenaufreibende New York-Odyssee von Josh und Benny Safdie, die zuletzt mit Der schwarze Diamant bei Netflix beeindruckten. Pattinson liefert hier eine absolute Meisterleistung ab.

Neu bei Amazon Prime: Emilia Clarke abseits von Game of Thrones

Durch die Fantasy-Serie Game of Thrones ist Emilia Clarke zum Weltstar geworden. Darüber hinaus war sie im Lauf ihrer Karriere im Star Wars-Universum zu Gast und hat mit dem Terminator eine Zeitreise gemacht. Doch wie schlägt sich Clarke in kleineren Filmen? In Voice from the Stone * probiert sie sich in einem Horrorthriller aus.

Voice from the Stone - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Amazon Prime: Einer der besten Actionfilme mit Liam Neeson

Liam Neeson hat in den letzten Jahren unzählige Actionfilme gedreht. Die besten sind die, die in Zusammenarbeit mit Jungle Cruise-Regisseur Jaume Collet-Serra entstanden sind. Non-Stop *, der sich seit wenigen Tagen im Streaming-Angebot von Amazon befindet, ist das beste Beispiel dafür. Auf engem Raum in einem Flugzeug entsteht ein extrem spannender Thriller mit Neeson in Höchstform.

Neue Filme auf Amazon Prime diese Woche

Neue Serien auf Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

Podcast: Die besten Serienstart im November 2021

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die spannendsten Serien zusammengetragen, die im November zu Netflix, Amazon und Co. kommen.

Ob Science-Fiction-Highlights wie Cowboy Bebop, Serien-Rückkehrer wie Dexter und Succession, die heiß erwartete Fantasy-Serie Das Rad der Zeit oder Marvel-Nachschub mit Hawkeye: Bei den Streaming-Starts im November ist für alle etwas dabei.

