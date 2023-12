Schlechte Nachrichten für Star Wars-Fans: Die beste Serie 2022 kommt wohl viel später zurück als erwartet

Star Wars-Fans müssen jetzt stark sein, denn eine Serie, die sich letztes Jahr bei Disney+ überraschend zum Favoriten aufschwang, lässt sich mehr Zeit mit ihrer Rückkehr als bisher gedacht.

Letztes Jahr entpuppte sich Star Wars: Andor als große Überraschung. Die auf zwei Staffeln ausgelegte Prequel-Serie zu Rogue One: A Star Wars Story bestach mit ihren Figuren und ihrer andersartigen, düsteren Geschichte. Während Disney+-Serien wie Star Wars: Das Buch von Boba Fett oder Star Wars: Obi-Wan Kenobi hinter den Erwartungen zurückblieben, können die meisten eine Rückkehr von Cassian Andor (Diego Luna) mittlerweile kaum erwarten. Dieses Wiedersehen wird aber aller Voraussicht nach später stattfinden, als gedacht.

Wann startet Andor Staffel 2 bei Disney+? Auf die Rückkehr der besten Star Wars-Serie müssen wir länger warten

Im redaktionellen Ranking der besten Serien des Jahres 2022 setzte sich Andor an die Spitze und auch im Vergleich der Star Wars-Serien belegt sie bei uns Platz 1. Das bei Disney+ * veröffentlichte Sci-Fi-Abenteuer begleitet den widerwillig zum Rebellenführer aufsteigenden Cassian bei seinem Kampf gegen das Imperium. Vier Jahre sollen Staffel 1 und 2 dabei umspannen. Doch müssen wir genauso lange auf das Sequel warten?



Disney+ Star Wars: Cassian Andor (Diego Luna)

Wie Comic Book nun berichtet, taucht Star Wars: Andor überraschend nämlich nicht auf Disneys jüngst enthülltem Veröffentlichungsplan für 2024 auf. Das bedeutet, wir können wohl frühestens 2025 mit einer Fortsetzung der Revolution rechnen.

2022 rief jede neue Folge von Staffel 1 zunehmend begeisterte Reaktionen hervor. Auch in Staffel 2 will Serienschöpfer Tony Gilroy laut /Film an seiner "Detailliebe" festhalten, selbst wenn Cassian Andor "weniger Zweifel" an seiner Rolle als Revolutionär hat. Außerdem wird Staffel 2 die Zeit von Rogue One erreichen. Dann wird Andor hoffentlich erneut zeigen, was eine Star War-Serie alles sein kann: filmisch, kreativ, düster und politisch.

