Sci-Fi-Portal bei Sekunde 47 und Wurm-Reiten: 20 Details aus dem Dune 2-Trailer, die einfach nur Fragen aufwerfen

Dune 2 ist schon jetzt das Sci-Fi-Highlight des Jahres. Im ersten Trailer zur heiß erwarteten Fortsetzung mit Timothée Chalamet und Zendaya sind uns aber ein paar Sachen aufgefallen – und wir brauchen dringend Antworten.

Sagen wir, wie es ist: Der erste Trailer zu Dune: Part Two (im Player über diesem Text hier) ist vielleicht für Kenner:innen der Buchvorlage ein faszinierender Mix aus Anspielungen darauf, welche ikonischen Storylines uns in der Fortsetzung des Sci-Fi-Epos erwarten. Für all jene, deren Dune-Leseerfahrung schon etwas länger zurückliegt, oder die erst durch Dune in die Welt des Wüstenplaneten eingetaucht sind, ist der Trailer aber eher ein konfuses Science-Fiction-Moodboard.

Atmosphärisch und visuell unglaublich interessant? Unbedingt. Stellenweise mehr Fragezeichen als Hype erzeugend? Oh Gott, ja. Was nicht zuletzt auch an den ganzen neuen Figuren liegt. Wir haben die wichtigsten Fragen und ersten Theorien zum Dune 2-Trailer gesammelt. (Mit einem Augenzwinkern, natürlich.)

Timothée Chalamet und gehörlose Sandwürmer: Der Dune 2-Trailer steckt voller verwirrender Details und wir haben Fragen

1. Ist Dune ab Teil 2 eine romantische Teenie-Komödie, oder warum bekommen wir gleich mehrere Szenen, in denen Timothée Chalamet und Zendaya sich angestrengt anflirten und eine, in der Javier Bardem mit dem Messias von Arrakis über jugendlichen Leichtsinn scherzt?

2. Generell: Ist der erste Dune-Film wirtschaftlich so hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dass man jetzt neue Zielgruppen erreichen will? Wirkt der erste Trailer zu Dune: Part Two deswegen, als wäre er aus mindestens 3 unterschiedlichen Filmen zusammengeschnitten worden?

3. Was ist dieses rot leuchtende Loch bei Sekunde 47, das aussieht wie ein High-Tech-Backofen für Finger? Eine weiterentwickelte Variante der Schmerzkiste, in die Paul Atreides im ersten Film seine Hand stecken muss? Oder doch nur eine unnötig sinister aussehende Öffnungsvorrichtung für das seltsame Sci-Fi-Portal, durch das Team Timothée anschließend schreitet?

4. Ist Florence Pughs Prinzessin Irulan nach Zendaya in Teil 1 die neue Erzählstimme im Film und wenn ja: Kann dieser Tweet bitte Recht haben?

5. Werden Sandwürmer nur geritten oder kann man die auch anderweitig im Alltag nutzen? Zum Pfandflaschen wegbringen, für seltsame sexuelle ... Ah, sorry, da wollen wir jetzt natürlich keine kommenden Dune-Storylines spoilern!



6. Ist das mit Lady Jessicas (Rebecca Ferguson) Gesichtsbemalung wieder so ein mysteriöses Bene-Gesserit-Ding, das nur unzureichend erklärt wird? Hat Pauls Mutter Cloud Rap-Ambitionen? Oder ist sie nur betrunken bei der letzten Fremen-Party eingeschlafen?



7. Wenn die Sandwürmer von den Fremen verehrt werden, ist es dann nicht irgendwie respektlos, sie rauszulocken und ihnen Haken in den Körper zu rammen? Gibt es Tierrechtsorganisationen auf Arrakis?

8. Wenn nicht, wäre das nicht ein schöner Sub-Plot für Zendayas Figur Chani?

9. Apropos: Wird Chani im Film noch etwas anderes tun dürfen, als Paul bewundernd anzustarren?

10. Gäbe es im Dune-Universum Smartphones, wäre Prinzessin Irulan der Typ Mensch, der zweiminütige Sprachnachrichten schickt, statt drei Sätze zu schreiben und damit ihr komplettes Umfeld zur Weißglut treibt? Sie wirkt so!

11. Und, letzte Irulan-Frage, versprochen: Hat Florence Pugh ihren metallenen Kopfschmuck bei der Dune-Version von Vinted gekauft oder hatte das Filmteam einfach keine Lust, sich ein eigenes Design auszudenken?

12. Werden in der Welt von Dune alle wirklich wichtigen Konflikte mit kleinen Messern geklärt? Wenn ja: Warum?



13. Dave Bautista hat bereits bestätigt , dass Austin Butler für Dune 2 ausnahmsweise nicht mehr wie Elvis spricht. Was ist also der nächste Method-Acting-Schritt für den oscarnominierten Schauspieler? Wird sein Dune-Charakter Feyd-Rautha seine neue Persönlichkeit und sorgt er zukünftig mit weißgeschminkter Glatze und generellem Serienkiller-aus-The-Cell-Look für Angst und Schrecken in Hollywood?

14. Die Heimatwelt der Harkonnen, Giedi Prime, scheint in Dune: Part Two komplett in Schwarz-Weiß zu sein. Wie funktioniert das? Werden sie erst bunt, sobald sie ihre Heimatwelt verlassen? Ist das wie in Thor 4: Love and Thunder, den wir alle schon verdrängt haben?

15. Hat jede Welt im Dune-Universum eine andere Farbsättigung und gibt es aus dem Grund keine Grafik-Designer:innen?

Zur Erinnerung: So sah der erste kurze Teaser zu Dune: Part Two aus

Dune 2 - Teaser Trailer (English) HD

16. Die Sandwurm-Thematik lässt mir keine Ruhe: Wäre es nicht sinnvoller und weniger schmerzhaft, wenn Paul zum Wurm-Reiten seine Gedankenkontroll-Fähigkeiten einsetzt? Oder können Sandwürmer nicht hören?

17. Können Würmer überhaupt hören? Die Wissenschaft sagt: Manche schon .

18. Wie lange mussten 5000 Fremen in der gefährlich intensiven Sonne stehen, bis Paul endlich auf den Felsen geklettert ist, um seine heroische Ansprache zu halten?



19. Wo ist Christopher Walken als Imperator Shaddam IV.? Spart man sich seinen großen Aufritt fürs Kino auf und lässt ihn dramatisch durch irgendeine Oberfläche brechen wie den Wurm in Dune 1?

20. Und last, but not least: Ja, Austin Butler wurde als Feyd-Rautha besetzt. Aber kriegen wir trotzdem irgendwie Sting in einer Metall-Unterhose unter? Vielleicht als Easter Egg für Fans von David Lynchs Dune - Der Wüstenplanet? BITTE!

Die wichtigste Dune-Frage von allen: Wann kommt Teil 2 des Sci-Fi-Blockbusters ins Kino?

Geplant ist der deutsche Kinostart von Dune: Part Two für den 2. November 2023. Der erste Teil der Fantasy-Reihe feierte seine Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig, die traditionsgemäß Ende August/Anfang September stattfinden. Für Teil 2 soll das allerdings nicht geplant sein – auf erste Eindrücke zum kompletten Film werden wir also voraussichtlich noch ein bisschen länger warten müssen.

