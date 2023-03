The Mandalorian, Netflix-Fantasy und Sci-Fi mit Mega-Besetzung: Das sind die 20 besten Serienstarts im März

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im März und suchen euch die 20 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste heraus.

Ein aufregender Serienmonat liegt hinter uns, der uns neben zurückgekehrten Highlights wie Carnival Row, You und Star Trek: Picard auch die Streaming-Premiere der heiß diskutierten Sci-Fi-Serie Der Schwarm brachte. Nun blicken wir voller Vorfreude auf das Serien-Programm im März, der abseits der Rückkehr von Mando und Grogu noch mehr spannende Highlights im Gepäck hat.



Mit zirka 100 neuen Serien-Staffeln werden wir auch im März wieder vor eine überwältigende Auswahl an Neuheiten gestellt. Um euch die Entscheidung für euren nächsten Binge zu erleichtern, haben wir die 20 besten und aufregendsten Serienstarts des Monats herausgesucht.

Die 20 wichtigsten neuen Serienstarts bei Netflix, Amazon und mehr im Podcast

Während Netflix im März mit der Rückkehr des Fantasy-Epos Shadow and Bone begeistern möchte, stehen bei Amazon Prime Video unerwartet viele Highlights in den Startlöchern: ein Fake-Biopic über den Aufstieg und Fall eine legendären Rockband in den 70ern, eine Horrorserie von Atlanta-Mastermind Donald Glover, die Verfilmung eines populären und elektrisierenden Sci-Fi-Romans sowie ein Abstieg ins Hamburger Rotlichtmilieu der 80er.

Diese und weitere Serien-Highlights des Monats stellen wir euch im Podcast näher vor.

Science-Fiction-Fans sollten sich im März unbedingt die Apple TV+ Serie Extrapolations auf die Merkliste setzen, die mit dem wohl namhaftesten Serien-Cast des Jahres auftrumpft. Darin erschafft Contagion-Autor Scott Z. Burns eine Zukunfts-Vision (von den 2030ern bis ins Jahr 2070), in der Klimakatastrophen und technologischer Fortschritt die Menschheit vor große Herausforderungen stellen.

