The Walking Dead Staffel 10: Wer wird Alpha töten?

Die 10. Staffel The Walking Dead könnte nächste Woche mit einem bedeutenden Tod überraschen: Das längst überfällige Ende von Alpha. Aber wer wird die Ehre haben, sie zu töten?

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: Der Krieg mit den Whisperern in der 10. Staffel von The Walking Dead erreicht aktuell seinen feurigen Höhepunkt. Das unweigerliche Ende von Anführerin Alpha könnte nun kurz bevor stehen, wie die Vorschau zur nächsten Folge bereits andeutet. Doch viele Charaktere haben ein Motiv, Alpha töten zu wollen. Wer wird am Ende der Auserwählte sein?

Wird Alpha ihren The Walking Dead-Comic-Tod sterben?

Alphas (Samantha Morton) Tage sind gezählt. Der Konflikt mit den Whisperern wird mit dieser Staffel seinen längst überfälligen Abschluss erreichen, ehe es in Staffel 11 um das Commonwealth und die Rückkehr von Maggie geht. Wenn wir auf die Comicvorlage zu The Walking Dead schauen, ist auch der Tod von Alpha in greifbarer Nähe.

© AMC The Walking Dead: Alpha

In den Comics stirbt die Whisperer-Anführerin wesentlich früher als in der Serie. Auf den ikonischen Moment wurde bereits in der Serie angespielt. Denn im Comic ist es Negan (Jeffrey Dean Morgan), der als neuer Whisperer Alpha in einem ruhigen Moment beiseite nimmt und kurzum mit einem Messer köpft. Erst nach Alphas Tod eskaliert der Krieg, wenn Beta die Walker-Horde vor Zorn freilässt und auf Alexandria losschickt.

Der Tod von Alpha in Episode 12 ist eine logische Konsequenz. Denn nur eine Woche später wird sich Michonne aus der Serie verabschieden. Das würde sie sicher nicht freiwillig tun, wenn Alpha immer noch eine akute Gefahr für ihre Kinder darstellt.

Wer wird Alpha in The Walking Dead töten?

In der Vorschau auf Folge 11 führt Negan Alpha allein zu einer abgelegenen Hütte, wo sie mit großer Wahrscheinlichkeit ein brutales Ende erwartet. Sollte Alpha tatsächlich schon nächste Woche das schockierende Opfer sein, gibt es eine ganze Reihe von Figuren, die als Alpha-Schlächter in Frage kommen und in der Hütte auf sie warten könnten.

© AMC Whisperer-Negan

Wir haben uns einmal die wahrscheinlichsten Verdächtigen, ihre Motive und Chancen angeschaut.

Negan: Damit würde die Serie der Vorlage folgen und Negans Rehabilitation mit dem Mord an Alpha vorantreiben. Dass er ein doppeltes Spiel spielt, steht außer Frage. Allerdings überrascht die Serie immer wieder mit Abänderungen von Comic-Ereignissen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Negan mit jemand anderem zusammenarbeitet, der ihn damals aus dem Gefängnis befreit hat und nun in der Hütte auf Alpha wartet.

Carol: Seit Henrys Tod erwähnt Carol (Melissa McBride) mindestens einmal pro Folge, dass sie Alpha töten wird. Sollte sie nicht in der Lage sein ihre Rache auszuführen, könnte sie das noch weiter brechen. Zudem ist uns die Serie immer noch eine direkte Konfrontation der zwei Mütter schuldig. Ebenso gab es in der Serie noch keine Szene zwischen Carol und Negan. Der Mord an Alpha wäre eine ideale Gelegenheit dafür.

Daryl: Hat Daryl (Norman Reedus) etwa Negan befreit und ihn beauftragt, die Whisperer zu infiltrieren? Diese Möglichkeit ist noch nicht auszuschließen, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass es noch ein weiteres mal zum blutigen Duell zwischen Alpha und Daryl kommen wird.

© AMC The Walking Dead: Gamma

Gamma: Die Vorschau auf Folge 12 zeigt uns eine mit Blut überströmte Mary (Thora Birch). Könnte sie sich an Alpha für das rächen, was sie ihrer Familie angetan hat? Gamma hat sicher allen Grund, Alpha töten zu wollen. Dennoch wird der Todesstoß eher von einem Hauptcharakter ausgeführt werden.

Lydia: Alphas Tochter (Cassady McClincy) hat allen Grund ihre Mutter zu töten, um die Sicherheit ihrer neuen Gemeinschaft zu sichern. Allerdings hat Lydia bereits ihre Chance bekommen und diese vertan.

Ein Akt der Gemeinschaft: Die größte Überraschung, die uns The Walking Dead machen kann, wäre eine tödliche Überraschungsparty in der Hütte. Vielleicht warten mehrere Figuren auf sie, um abwechselnd mit Messern auf sie einzustechen, ähnlich wie Jon Snows erster Tod in Game of Thrones. So können mehrere Figuren ihre Rache ausüben.

Wir haben bereits auf Twitter gefragt, wer eurer Meinung nach Alphas Mörder wird. Hier ist das Ergebnis:

In #TheWalkingDead Staffel 10 bahnt sich gerade womöglich Alphas Tod an. Was meint ihr: Wer könnte sie töten? #Moviepilotfragt — Moviepilot (@moviepilot) March 10, 2020

