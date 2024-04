Unfassbar: Nach fast 10 Jahren wird magischer Heist-Thriller mit Avengers-Star doch noch zur Trilogie

Der Zauber-Thriller Die Unfassbaren soll 2025 eine weiteres Sequel bekommen. Harry Potter-Star Daniel Radcliffe ist dann wohl nicht mehr dabei, dafür aber eine aus Avengers und Ahsoka bekannte Schauspielerin.

Die Zauberkunst-Heist-Filme Die Unfassbaren – Now You See Me und Die Unfassbaren 2 liegen rund eine Dekade in der Vergangenheit. Lionsgate meint aber, dass es noch immer Fans von ihnen gibt (oder zumindest Leute, die erneut im Kino auftauchen würden) und bereitet Now You See Me 3 für 2025 vor. Im arkanen Abrakadabra-Cast hat sich nun einiges getan.

Der 1. Teil wurde von Action-Spezialist Louis Leterrier (Transporter, Fast & Furious 10) inszeniert. Der 2. stammt von Jon M. Chu, der demnächst Wicked ins Kino bringt. Abgelöst wird er für Teil 3 von Uncharted- und Venom-Regisseur Ruben Fleischer, der mit einem Drehbuch von Eric Warren Singer, Mike Lesslie und Seth Graham Smith arbeitet. Die beiden vorherigen Filme wurden von Ed Solomon (X-Men) geschrieben.

Zauberer ohne Fantasy-Kräfte: Wer mischt im Cast von Die Unfassbaren 3 mit?

Aus dem Kern-Cast werden Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco und sogar Marvel-Star Mark Ruffalo zurückerwartet. Neu an Bord für Teil 3 ist laut Deadline die aufstrebende Ariana Greenblatt, die als junge Gomora in Avengers 3: Infinity War und junge Ahsoka Tano in Star Wars: Ahsoka zu sehen war. Darüber hinaus hatte sie in Barbie eine größere Rolle als Sasha, die zunächst recht unbeeindruckt von der Puppen-Ikone bleibt.

Concorde Der Kern-Cast von Die Unfassbaren

Zusätzlich wurden Dominic Sessa (The Holdovers) und Justice Smith (Pokémon Meisterdetektiv Pikachu) für Die Unfassbaren 3 angeheuert. Die Handlung und Rollen der Neuzugänge hält Lionsgate jedoch noch genauso geheim wie echte Zauberkünstler:innen ihre Tricks.

Wo kann man die bisherigen Filme über Die Unfassbaren streamen?

Die Unfassbaren und Die Unfassbaren 2 liegen im Abo von MagentaTV und dem Amazon-Channel Filmtastic vor. Außerdem kann man sie als Leih- und Kauftitel bei den üblichen Stellen wie Apple TV, Google Play oder Amazon aus dem Streaming-Hut ziehen.

