Vergessener Marvel-Schurke versteckt sich in Deadpool & Wolverine: Vor 20 Jahren benutzte er den Punisher als Abrissbirne

Der Trailer zu Deadpool & Wolverine versteckt unzählige Easter-Eggs für Marvel-Fans. Wer genau hinschaut, entdeckt einen Schurken aus einem 20 Jahre alten Punisher-Film.

Wenn Deadpool & Wolverine diesen Sommer Wade Wilson (Ryan Reynolds) und Logan (Hugh Jackman) erstmals auf der großen Leinwand zusammenbringt, können sich Marvel-Fans auf einen spektakulären Trip durch das Multiversum freuen, der zugleich mehrere Jahrzehnte an Marvel-Filmgeschichte zelebriert.

Der neueste Trailer zum 3. Deadpool-Film steckt voller Easter-Eggs (wie einem Iron Man-Hinweis) und versteckter Gastauftritte bekannter Comic-Schurken. Wer im Trailer ganz genau hinsieht, kann sogar einen Bösewicht entdecken, der schon vor 20 Jahren in einem Marvel-Actioner zu sehen war.

Deadpool & Wolverine versteckt im Trailer einen The Punisher-Schurken

Der Trailer zu Deadpool & Wolverine kündigt eine Szene an, die mehrere Marvel-Bösewichte vereint. So sehen wir erste Einblicke in das Setting eines wüsten Ödlands, in dem Cassandra Nova (Emma Corrin) aus einem gewaltigen und ausgehöhlten Ant-Man-Schädel hervortritt. Begrüßt wird sie von zahlreichen Schurken unterschiedlicher Marvel-Filme.

Neben Lady Deathstrike (X-Men 2), Callisto (X-Men 3) sowie Azazel (X-Men: First Class) ist auch ein Mann im rot-weiß-gestreiften Unterhemd zu erkennen. Um wen es sich dabei handelt? Wie unter anderem Comic Book Movie feststellt, könnte uns hier Der Russe mit einem Cameo beehren. Der Marvel-Schurke war in Live-Action-Form zuletzt vor 20 Jahren im Action-Kracher The Punisher zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lange bevor Jon Bernthal als brutaler Antiheld Frank Castle durch die Serie Marvel's Daredevil ins MCU wanderte, gab es bereits drei Punisher-Spielfilme mit unterschiedlichen Darstellern. In der Comicverfilmung aus dem Jahr 2004 übernahm Thomas Jane die Rolle.

Eine erinnerungswürdige Szene aus dem Film: der Kampf zwischen dem Punisher und dem Russen. In dieser Action-Sequenz wird Frank Castle von seinem überlegenen Gegner wie eine Abrissbirne durch eine Wohnung – und durch Wände und Türen – geschleudert. Hier könnt ihr die The Punisher-Szene bei YouTube schauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Deadpool & Wolverine könnte es nun ein Wiedersehen mit dem Russen geben. Dieser wird allerdings nicht mehr von Profi-Wrestler Kevin Nash verkörpert, sondern vom Stuntman Billy Clements. Somit handelt es sich also nicht um die exakte Version des Schurken aus The Punisher, sondern um eine Variante aus dem Multiversum.

Wann startet Deadpool & Wolverine im Kino?

Deadpool & Wolverine wird am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos starten. Die Regie hat Shawn Levy übernommen, der mit Ryan Reynolds schon bei Free Guy und The Adam Project zusammengearbeitet hat.



Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix & Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.