Wann startet Lucifer? Amazon zeigt Staffel 5 in Deutschland erst später

Bei Amazon Prime startet Lucifer in Deutschland an diesem Wochenende in die 5. Staffel. Es gibt höllischen Grund zur Freude, auch wenn die Veröffentlichung etwas zeitversetzt stattfindet.

Lucifer startet nun nach langer Wartezeit bei Amazon Prime * in Deutschland in die 5. Staffel. Genau genommen: Die erste Hälfte der neuen Season kommt. Für die 8 neuen Episoden müssen wir Deutschen allerdings noch etwas mehr Geduld mitbringen als der Rest der Welt.

Wann startet Lucifer bei Amazon Prime in Deutschland? In den USA und vielen anderen Ländern können sich die Lucifans bei Netflix schon am heutigen Freitag, den 21. August 2020 von Tom Ellis wieder in den Bann ziehen lassen. Die Deutschen müssen allerdings ein wenig länger warten. Der Trailer stimmt auf Staffel 5 von Lucifer ein: Lucifer - S05 Trailer (English) HD Der Deutschland-Start von Lucifer findet nämlich erst am Samstag, den 22. August 2020 statt. Grund dafür ist, dass (trotz der Netflix-Übernahme der Serie seit Staffel 4) die Vertriebsrechte hierzulande noch immer bei Amazon Prime liegen. Der Konkurrenz-Streaming-Dienst Amazon zeigt Staffel 5 genau wie beim letzten Mal also erst einen Tag verzögert und nicht zum exklusiven Netflix-Streaming-Start. © Netflix Lucifer in Staffel 5 Im Prime Abo werden die neuen Lucifer-Folgen wohl zwischen 9 und 10 Uhr morgens erscheinen, wenn wir von der Start-Uhrzeit vergleichbarer Amazon-Serien ausgehen. Staffel 5 beginnt rasant: Die neue Season Lucifer trumpft ordentlich auf Am Samstag werden in Deutschland bei Amazon Prime dann aber genau wie im Rest der Welt die ersten 8 Folgen von Lucifers 5. Staffel veröffentlicht. Die Episodentitel geben im Original schon Einblick in höllische Gründe zur Freude: Staffel 5, Folge 1: Really Sad Devil Guy

Staffel 5, Folge 2: Lucifer! Lucifer! Lucifer!



Staffel 5, Folge 3: ¡Diablo!



Staffel 5, Folge 4: It Never Ends Well for the Chicken



Staffel 5, Folge 5: Detective Amenadiel



Staffel 5, Folge 6: BluBallz



Staffel 5, Folge 7: Our Mojo



Staffel 5, Folge 8: Spoiler Alert © Netflix Lucifer: Staffel 5, Folge 4: Chloe & Lucifer im Noir-Setting Highlight der neuen Season wird bestimmt der im Trailer bereits gezeigte himmlischen Handlungsbogen mit einer doppelten Dosis Lucifer. Neben ersten Begegnungen mit Gott und Michael sieht außerdem die schwarz-weiße Noir-Folge (Episode 4) vielversprechend aus. Auf die heißerwartete Musical-Episode (Staffel 5, Folge 10) müssen wir leider noch etwas warten, da sie in die zweite Hälfte von Staffel 5 fällt. Dieser abschließende Block wird erst zu einem spätere Zeitpunkt veröffentlicht. Bekenn dich mit Lucifer-Shirt zu Tom Ellis Zu Amazon Teuflisch eingekleidet Ein genaues Startdatum für Staffel 5B ist bislang nicht bekannt. Weder international für Neflix, noch in Deutschland bei Amazon Prime. Genauso wenig wissen wir, wann die mittlerweile bestätigte 6. Staffel Lucifer kommt. Aber sich in Geduld zu üben, sind die Lucifer-Fans ja mittlerweile gewohnt.

Podcast für Amazon-Streamer: Worin liegt der Reiz von Lucifer? Bei Amazon treibt Tom Ellis als Lucifer in mittlerweile 4 Staffeln sein Unwesen. Mit einem Blick voraus auf die 5. Season loten wir in dieser Minifolge unseres Podcasts Streamgestöber das Phänomen der mehrfach von den Fans geretteten Serie aus. Andrea befragt Esther zu Stärken und Schwächen der Serie, zu Lieblingsfiguren und warum der Wechsel zu Netflix für Lucifer nach Absetzung und Neustart ein Segen war.

