Wie viele Marvel-Filme gibt es? Alle Titel in der Übersicht

Im MCU kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir präsentieren euch alle veröffentlichten, kommenden und angekündigten Titel aus dem Marvel-Filmuniversum.

In über 10 Jahren hat das Marvel Cinematic Universe eine beachtliche Anzahl an Filmen hervorgebracht. Wenn ihr euch fragt, wie viele Marvel-Filme es gibt, haben wir eine Übersicht für euch. Zu den insgesamt 39 MCU-Filmen, die schon veröffentlicht sind oder angekündigt wurden, kommen noch generelle Marvel-Filme dazu, auf die wir weiter unten eingehen.

Alle 39 veröffentlichten, kommenden und angekündigten MCU-Filme

Andere Marvel-Filme außerhalb des MCU

Ms. Marvel im Podcast: Eine junge Heldin revolutioniert bei Disney+ das MCU

Neben dem Marvel Cinematic Universe von Kevin Feige gibt es noch andere Marvel-Filme. Dazu zählen zum Beispiel Sam Raimis Spider-Man -Trilogie mit Tobey Maguire oder die X-Men -Reihe. Wenn Kinofilme, Direct-to-Video-Veröffentlichungen, Real- und Animationsfilme zusammengezählt werden, gibt es über 100 Marvel-Filme.

Mit der neuen MCU-Serie Ms. Marvel will Disney+ seine Superheld:innen revolutionieren. Denn die 16-jährige Kamala Khan ist nicht nur die erste muslimische Heldin von Marvel, sondern auch ein waschechtes Fan-Girl mit eigener Coming-of-Age-Geschichte. Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

Die Teenie-Comedy schlägt neben den Avengers völlig neue Töne an und wir erforschen, was konkret die neue Marvel-Serie so besonders macht. Außerdem empfehlen wir ähnliche Filme und Serien.



