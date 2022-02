Ab morgen bei Disney+: Einer der besten Filme 2021 mit unfassbar vielen Stars nur 4 Monate nach Kinostart

Morgen erscheint auf Disney+ einer der besten Filme des letzten Jahres. Es handelt sich um den extrem liebevoll gestalteten The French Dispatch von Wes Anderson mit unzähligen Hollywood-Stars.

Keine vier Monate ist es her, da startete The French Dispatch in den deutschen Kinos. Der neue Film von Wes Anderson entführt in die beschauliche französische Stadt Ennui-sur-Blasé und erzählt von dem aus Kansas stammenden Arthur Howitzer Jr., seines Zeichens Gründer und Chefredakteur der titelgebenden Magazins.

Das Making-of-Buch zu The French Dispatch Zu Amazon Für Wes Anderson-Fans

Anderson, der sich in seinem Schaffen sehr für alle erdenkliche Formen und Muster interessierte, erreicht mit The French Dispatch ein neues Hoch dieser Obsession. Der gesamte Film ist gestaltet wie eine Ausgabe des Magazins, um das es geht. Genaugenommen erwacht die allerletzte Ausgabe zum Leben.

Neu auf Disney+: The French Dispatch von Wes Anderson

Ein Magazincover, Überschriften sowie Bilder in Farbe und Schwarz-Weiß: The French Dispatch fühlt sich an, als würden direkt vor unseren Augen das Papier durch die Druckerpresse rasen, so präzise folgt die Kamera den Bewegungen des Films.

The French Dispatch teilt sich in vier Segmente auf:

The Cycling Reporter von dem Reporter Herbsaint Sazerac (Owen Wilson)

von dem Reporter Herbsaint Sazerac (Owen Wilson) The Concrete Masterpiece von der Kunstkritikerin JKL Berensen (Tilda Swinton)

von der Kunstkritikerin JKL Berensen (Tilda Swinton) Revisions to a Manifesto von Journalistin Lucinda Krementz (Frances McDormand)

von Journalistin Lucinda Krementz (Frances McDormand) The Private Dining Room of the Police Commissioner von dem kulinarisch belesenen Roebuck Wright (Jeffrey Wright)

Dazwischen tauchen wir in die Redaktionsräume ein und lernen das verschrobene Personal kennen. Dazu gehört auch der von Bill Murray verkörperte Horwitzer Jr., der gleich zu Beginn des Films stirbt, was wiederum erklärt, warum wir hier ausgerechnet die Entstehung der letzten French Dispatch-Ausgabe bestaunen dürfen.



Hier könnt ihr den Trailer zu The French Dispatch schauen:

The French Dispatch - Trailer (Deutsch) HD

Die anthologische Struktur ermöglicht es Anderson, jeder der vier Geschichten ihren eigenen Charakter zu verleihen. Seine Inszenierung ist gewohnt verspielt und detailverliebt. Doch es sind nicht nur die Oberflächen, die ihn interessieren. Ähnlich wie in Grand Budapest Hotel entdeckt er hinter dem Skurrilen etwas Melancholisches.

The French Dispatch ist somit mehr als eine Fingerübung. Jedes einzelne Kapitel steuert zwischen unzähligen Eigenheiten auf einen berührenden Höhepunkt zu, der nachdenklich auf die gezeigte Welt und ihre Figuren blicken lässt. Es gibt nur wenige Filmschaffende, die das Künstliche so elegant mit einem wahrhaftigen Kern verbinden.

Zum Weiterlesen: Die 13 Tops und Flops der Berlinale 2022

Ein weiterer Reiz an The French Dispatch sind die Stars, die im Sekundentakt durchs Bild huschen. Angefangen bei Léa Seydoux, Willem Dafoe und Benicio del Toro über Adrien Brody, Christoph Waltz und Timothée Chalamet bis hin zu Saoirse Ronan, Edward Norton und Elisabeth Moss: Wir kratzen hier wirklich nur an der Oberfläche.

Podcast: Die besten Serienstarts im Februar

Welche Serien startet im Februar 2022 neu auf Netflix, Amazon und Co. und sind einen Blick wert? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcast Streamgestöber durchforsten wir das Angebot der einzelnen Streaming-Dienste.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla oder Will Smiths dramatisches Der Prinz von Bel-Air-Reboot: Wir haben die 20 größten Serien-Highlights des Monats zusammengetragen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie hat euch The French Dispatch gefallen?