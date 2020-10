Bei Netflix, Amazon & im TV: Über 100 neue Serien und Staffeln im November

Im November 2020 starten bei Netflix, Amazon, Disney+, Sky und Co. viele neue Serien und Staffeln. The Blacklist Staffel 8, American Horror Story 1984 und weitere Highlights findet ihr in unserer Übersicht.

Über 100 neue Serien und Staffeln gab es im Oktober zu streamen und gucken. Und während euch Baby Yoda im Science-Fiction-Highlight The Mandalorian den ganzen November verzücken wird, gibt es noch über 100 weitere Neustarts in diesem Monat zu entdecken.

Damit ihr keine wichtigen Serienstarts bei Netflix, Amazon, Sky und Co. verpasst, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.

The Blacklist, American Horror Story & The Crown: Die Serien-Highlights im November

Die große Horrorwelle zu Halloween ist auch im November noch nicht abgeflacht. So startete die 9. Staffel von American Horror Story endlich auf Netflix. Die Slasher-Hommage nimmt euch mit auf einen blutgetränkten Nostalgietrip in die 80er mit reichlich Lachern, Gore und Gedärmen. Mehr zu American Horror Story 1984 könnt ihr in unserem Seriencheck nachlesen.

Schaut den Trailer zu American Horror Story Staffel 9

American Horror Story S09 - Trailer (Englisch) HD

Für The Blacklist-Fans geht es im November endlich mit neuen Folgen weiter - erstmal nur in den USA. In diesen stellt sich Elizabeth Keen gegen Raymond Reddington, um herauszufinden, was sein ultimatives Ziel ist.

Auf Netflix geht hingegen das opulente Historiendrama The Crown in die 4. Runde. Es ist die letzte Staffel mit Olivia Colman als Königin Elisabeth II, die in Staffel 4 mit der neuen Premierministerin Thatcher (gespielt von Gillian Anderson) aneckt. Für Fans des britischen Königshauses ist das wahre Highlight aber der Auftritt von Prinzessin Diana.

Deutsche Serien-Neustarts im November 2020

Deutsche Serien-Rückkehrer im November 2020

Schaut den Trailer zu Fargo Staffel 4:

Fargo - Staffel 4 Trailer (English) HD





Internationale Serien-Neustarts im November 2020

Internationale Serien-Rückkehrer im November 2020

Serienstarts auf Netflix im November 2020

Podcast: Die 10 besten Serien-Tipps zum Streamen

Unser Moviepilot-Podcast Streamgestöber wird 1 Jahr alt und wir empfehlen in einer Spezialfolge 10 starke Lieblingsserien der Redaktion:

Von Downton Abbey über The Umbrella Academy bis The Good Fight ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit Netflix-, Amazon- oder Sky-Abo findet ihr in unserer Jubiläumsfolge die perfekte Serie für die kalte Herbstzeit.



