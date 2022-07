Christopher Nolans Atombomben-Film: Erster Teaser-Trailer steigert die Spannung ins Unermessliche

Christopher Nolans neuer Film kündigt sich mit einem ersten Teaser-Trailer an. In Oppenheimer erzählt der Tenet-Regisseur die Geschichte von J. Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe.

In den vergangenen Jahren hat Christopher Nolan vor allem mit riesigen Science-Fiction-Blockbustern die große Leinwand zum Beben gebracht, angefangen bei den Traum-Invasionen von Inception über die Weltraum-Odyssee in Interstellar bis hin zur Zeitreise-Action in Tenet. Sein neuester Film blickt in die Vergangenheit.

Bei Oppenheimer handelt es sich um ein Biopic, das die Geschichte des Wissenschaftlers J. Robert Oppenheimer erzählt. In einer Mischung aus Kriegsfilm und Drama erzählt Nolan, wie es zur Erschaffung der Atombombe kam. Einen ersten Einblick in das heiß erwartete Projekt gibt uns der soeben veröffentlichte Teaser-Trailer.

Der Teaser-Trailer zu Oppenheimer von Christopher Nolan

Oppenheimer - Announcement Teaser (English) HD

Cillian Murphy schlüpft in die Rolle von J. Robert Oppenheimer, während Emily Blunt den Part seiner Frau Katherine "Kitty" Oppenheimer übernimmt. Darüber hinaus tummeln sich zahlreiche weitere Stars im neuen Film von Christopher Nolan. Besonders das Casting von Robert Downey Jr. sorgte im Voraus der Dreharbeiten für Aufsehen.



Dazu gesellen sich spannende Namen wie Florence Pugh, Matt Damon und Benny Safdie. Auch Alden Ehrenreich, der junge Han Solo, und Rami Malek, der jüngste Bond-Bösewicht, sind dabei. Weiterhin für den Cast gesetzt sind Josh Hartnett, Dane DeHaan, Kenneth Branagh, Olivia Thirlby, Gary Oldman und sogar Matthias Schweighöfer.

Die Vorlage zu Oppenheimer: Die Geschichte von Nolans neuem Film basiert auf dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer von Kai Bird und Martin J. Sherwin. Hier findet ihr das Buch in der deutschen Übersetzung bei Amazon *.

Neben dem Teaser-Trailer wurde kürzlich ein erstes Poster zu Oppenheimer veröffentlicht, das Nolans IMAX-Liebe betont. Genauso wie bei Interstellar, Tenet und den ebenfalls im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Dunkirk hat sich Nolan erneut mit Kameramann Hoyte Van Hoytema zusammengeschlossen und im IMAX-Format gedreht.

© Universal Oppenheimer

Van Hoytema war zuletzt an Jordan Peele extrem vielversprechendem Science-Fiction-Horrorfilm Nope beteiligt, der auch für das IMAX-Erlebnis konzipiert wurde.

Wann startet Christopher Nolans Oppenheimer in den Kinos?

Oppenheimer startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Vertrieben wird der Film dieses Mal von Universal, nachdem sich Nolan aufgrund eines Kino vs. Streaming-Konflikts von seinem langjährigen Filmstudio Warner Bros. getrennt hat.

