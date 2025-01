Christopher Nolans neuer Film ist jetzt noch interessanter für Oppenheimer-Fans: Ein weiterer Star kehrt in dem Abenteuer zurück

Die Besetzung von Christopher Nolans neuem Film The Odyssey wächst und hat nun einen zweiten Oppenheimer-Star als alten Bekannten im Abenteuer-Cast.

Christopher Nolan dreht als nächstes Filmprojekt The Odyssey und immer mehr Stars schließen sich den abenteuerlichen Irrfahrten des Odysseus an. Einige Stars im Cast waren schon in vorigen Leinwandausflügen des gefeierten Regisseurs dabei – so auch der frischeste Neuzugang, mit dem Nolan in Oppenheimer zusammengearbeitet hatte.

Christopher Nolan holt Oppenheimer-Darsteller Benny Safdie für The Odyssey zurück

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird es in Nolans Odyssee ein Wiedersehen mit Benny Safdie geben. Der ist als Regisseur und Serienschöpfer nach Hits wie Der schwarze Diamant und The Curse selbst längst kein unbekannter Filmemacher, zugleich aber als Schauspieler tätig. In Oppenheimer verkörperte er den ungarischen Physiker Edward Teller, also den "Vater der Wasserstoffbombe", der mit viel Sonnencreme im Gesicht dem ersten Atombombentest beiwohnte.

Wen Benny Safdie im Abenteuer-Epos der Verfilmung von Homers Odyssee spielen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Genau wie alle anderen Rollen wird auch sein Part noch geheim gehalten. Wird er an Bord des Schiffes in der Crew von König Odysseus die Heimreise von Troja nach Ithaka antreten? Oder eine der Begegnungen sein, wie der Zyklop Polyphem, die die Seeleute auf ihrer schwierigen Fahrt mit mehreren Insel-Stopps machen?

Diese Stars gehören auch schon zur Odyssee-Besetzung:

Übrigens kommt im 250 Millionen US-Dollar teurem Projekt neben dem Oppenheimer-Wiedersehen von Christopher Nolan, Matt Damon und Benny Safdie eine weitere Reunion auf uns zu: Mit Co-Star Robert Pattinson hatte Safdie 2017 (vor und hinter der Kamera) seinen Film Good Time gedreht.

Wann kommt Christopher Nolans Abenteuerfilm The Odyssey ins Kino?

Erst einmal muss Christopher Nolan sein mythisches Action-Abenteuer ab Ende Februar drehen und wird dafür mit neuen IMAX-Kameras auf der ganzen Welt unterwegs sein. Trotzdem steht der Kinostart jetzt schon fest: The Odyssey kommt am 16. Juli 2026 nach Deutschland.