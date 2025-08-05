Daisy Ridley als Zombie-Jägerin und Peter Dinklage als Ekel-Held: Alle 33 Filme des Fantasy Filmfests im Überblick

Das Fantasy Filmfest kehrt im September 2025 zurück und wir stellen euch das abwechslungsreiche Programm voller Monster, Zombies, Zauberer und mehr vor.

Nach den kürzeren Wochenend-Veranstaltungen der White Nights Anfang des Jahres und der Fantasy Filmfest Nights im Mai kehrt das Genre-Filmfest im September in seiner Langfassung zurück: das Fantasy Filmfest 2025. Hier stellen wir euch das Programm der neusten Action-, Horror-, Thriller-, Sci-Fi- und Fantasy-Filme vor, die dort zum ersten Mal in Deutschland gezeigt werden.

Diese 33 Spielfilme laufen im Programm des Fantasy Filmfests 2025

Heute beginnt der Vorverkauf für Einzeltickets beim Fantasy Filmfest. Wie immer könnt ihr die Vorstellungen der insgesamt 33 Filme (plus vier Kurzfilme als Vorfilme sowie einem eigenen Kurzfilm-Programm) in sieben deutschen Städten besuchen:

3. bis 10. September 2025 : Berlin, Hamburg, München, Nürnberg

: Berlin, Hamburg, München, Nürnberg 17. bis 29. September 2025: Frankfurt, Köln, Stuttgart

The Toxic Avenger - Trailer 2 (English) HD

Nach gruseligen Abstechern ins Altersheim und der Serienkiller-Jagd in Parallelwelten gehören auch diesmal wieder vielversprechende neue Filme zum Programm des Fantasy Filmfests. Außerdem geben sich Stars wie Daisy Ridley (Star Wars), Peter Dinklage (Game of Thrones) und Elijah Wood (Der Herr der Ringe) die Klinke in die Hand. Vom koreanischen Fantasy-Bombast über Sci-Fi-Gefängnisse bis zu subversivem Bodyhorror: Die einzelnen Geschichten findet ihr hier in Kürze zusammengefasst.

Omniscient Reader: The Prophecy - Trailer (Deutsch) HD

The Piano Accident - Trailer (English Subs) HD

Sonderprogramm: In Berlin findet außerdem am 6. September eine Matinee mit Hochschulfilmen der DFFB und Film-Uni Babelsberg statt und am 29. August das Kurzfilm-Programm Gen G . In Berlin und München gibt es am 2. und 9. September im Planetarium nach Planet of the Vampires eine Diskussion zu Science und Fiction. In Frankfurt wird am 21. September die Panel-Diskussion Fear Lab veranstaltet, während Stuttgart am 13. September ein Hochschul-Filmprogramm der Filmakademie Baden-Württemberg bietet. Der Kurzfilm-Wettbewerb Get Shorty läuft in allen sieben Städten.

Moviepilot ist dieses Jahr wieder beim Fantasy Filmfest direkt vor Ort und berichtet über die Highlights des Festivals. Die besprochenen Filme werden wir anschließend hier verlinken.

Serienschöpfer Noah Hawley (Fargo, Legion) ein mitreißendes Sci-Fi-Spektakel gelungen, das trotz seiner Liebe für den Xenomorph auch eigene Akzente setzen kann. Zwischen atemberaubenden Bildern sowie einer Vielzahl alter und neuer gruseliger Weltraummonster werden zutiefst menschliche Fragen in synthetischen Körpern aufgeworfen.