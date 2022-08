Das erfolgreichste DC-Universum ist jetzt so gut wie tot

Im Kino ist das DC-Universum gescheitert, im Fernsehen aber war es enorm erfolgreich. Jetzt wird mit The Flash auch das Arrowverse begraben.

Vor fast 10 Jahren machte sich Oliver Queen (Stephen Amell) erstmals auf Verbrecherjagd in der Serie Arrow. Diese wurde schon lange beendet, doch ihre Kinder und Kindeskinder lebten weiter, allen voran The Flash, die erfolgreichste Serie des sogenannten Arrowverse. Dieses DC-Universum lief den kriselnden Blockbustern lange den Rang ab. Doch bald wird das Arrowverse enden.

The Flash endet mit der 9. Staffel

Gestern hat der US-Sender The CW nämlich bekanntgegeben, dass The Flash mit der 9. Staffel enden wird. Folgendes steht fest (via THR und Deadline ):

Die 9. Staffel von The Flash kommt 2023.

Sie wird kürzer sein und nur aus 13 Episoden bestehen.

Grant Gustin (Barry Allen), Candice Patton (Iris West-Allen) und Danielle Panabaker (Caitlin Snow) sind wieder dabei. Jesse L. Martin (Joe West) wird wegen einer anderen Verpflichtung eine kleinere Rolle einnehmen, aber in mindestens fünf Episoden auftreten.



Eigentlich sollte die Serie bereits nach Staffel 8 enden, doch die Stars konnten zu einer weiteren Runde überredet werden.

Damit endet auch das erfolgreichste DC-Universum

The Flash startete 2014 als Spin-off von Arrow, übertraf die Hauptserie aber in Sachen Einschaltquoten und entwickelte sich zum Flaggschiff des DC-Universums beim Sender The CW. Während die DC Extended Universe-Kinofilme nach Man of Steel damit kämpften, ein kohärentes Universum aus dem Boden zu stampfen, wuchs das Arrowverse mühelos. Insgesamt sechs Fernsehserien wurden produziert, die mehr oder weniger miteinander verbunden waren:

Dabei folgte das Arrowverse dem Vorbild großer Comic-Erzählungen und erzählte Serien übergreifende Crossover. Deren Höhepunkt stellte das Crisis on Infinite Earths-Event in der TV-Saison 2019/20 dar, das fünf Serien verband. Dafür schauten zahlreiche Stars vergangener DC-Serien und -Filme vorbei, darunter Tom Welling (Smallville), Ezra Miller (Justice League) und Brandon Routh (Superman Returns).

Von diesen fünf Serien ist mittlerweile nur noch The Flash übrig. Zwar ging in der Zwischenzeit Superman & Lois an den Start, allerdings wurde in deren 2. Staffel klargestellt, dass sie in einem anderen Universum spielt als die Arrowverse-Serien.

Fans zollen Respekt für die Leistung

Bei Twitter reagierten die Fans traurig, aber gefasst auf das Ende von The Flash, es kam schließlich nicht überraschend.

Danke dafür, dass du den Flash gespielt hast, Grant Gustin. Das wird immer die definitive The Flash-Darbietung sein.

Verdammt, das ist wirklich das Ende einer Ära. Das Arrowverse wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen.

Wir haben ... alles verloren.

Nichts als Respekt für meine Dreieinigkeit.

Wann kommt das Ende von The Flash?

Die Produktion der neuen Staffel beginnt im September. The CW wird die letzten Folgen dann in der Midseason 2023 ausstrahlen. Denkbar ist ein Start im Februar, so würde das Serienfinale im Juni laufen, kurz vor dem Kinostart des Kinofilms The Flash mit Ezra Miller als Barry Allen. In Deutschland werden die neuen Folgen dann vermutlich zeitnah bei Amazon erscheinen.