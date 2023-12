Netflix-Überraschung und Sci-Fi-Entdeckungen: Das sind die 20 besten Serien 2023 nach euren Bewertungen

Welche sind die besten Serien 2023? Diese 20 Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, und Co. haben euch in diesem Jahr am meisten begeistert.

Ein ereignisreiches Serienjahr geht wieder zu Ende und das beutetet: Es ist Zeit für einen Jahresrückblick. In den vergangenen 12 Monaten segelten wir quer über das Eastblue, begannen ein Studium an der Godolkin Universität, fürchteten uns vor Clickern und gingen Verschwörungen in einem Betonsilo nach, während im Hintergrund das neue Album Aurora in Dauerschleife lief.

Bei Netflix, Amazon, Disney+ und in den TV-Programmen gab es in diesem Jahr wieder Hunderte von neuen Serien zu entdecken. Aber welche haben sich wirklich gelohnt? Welche Serien-Blockbuster und Geheimtipps gehören auf jede Watchlist? Im folgenden Ranking findet ihr die 20 besten neuen Serien des Jahres 2023 nach eurer Wertung aufgestellt.

Und wenn ihr nicht alle obigen Serien-Referenzen verstanden habt, dann wird in der folgenden Top 20 mit Sicherheit das ein oder andere Highlight dabei sein, das euch bisher entgangen ist.

Wie kommt die Liste der besten Serien 2023 zustande?

Wir haben uns die Bewertungen der Moviepilot-Community für die Serien des Jahres 2023 angeschaut. Bei der Auswertung gab es ein paar Kriterien und Regeln: Zugelassen wurden nur Serien, die 2023 zum ersten Mal in Deutschland zu sehen waren und von mindestens 100 Moviepilot:innen bewertet wurden. Dokus und Reality-Formate wurden in dieser Liste ausgelassen.

Eine große Überraschung können wir schon jetzt vorwegnehmen: In diesem Jahr hat es keine einzige Serie des Streaming-Diensts Disney+ in die Top 20 der besten Serien geschafft.

Die besten Serien 2023: Platz 20 bis 11

Amazon Gen V

Die besten Serien 2023 - Platz 10: Beef

Netflix Beef

Die Netflix-Serie Beef hebt einen Verkehrsstreit auf ein ganz neues Level der Eskalation. Karrierefrau Amy (Ali Wong) muss immer perfekt sein. Dannys (Steven Yeun) Leben hingegen ist ein einziger Kampf. In ihrem gegenseitigen Hass finden sie das ideale Ablassventil für den Stress, dem sie tagtäglich ausgesetzt sind – und reißen dabei alle Menschen in ihrem Umfeld mit in den Abgrund. Das Resultat begeistert als bitterböser Mix aus intensiven Wendungen, schwarzem Humor und emotionalem Tiefgang.

Community-Schnitt: 7.32

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2023 - Platz 9: Poker Face

Peacock Poker Face

Bullshit! Der Catchphrase von Natasha Lyonnes Hobby-Detektivin aus dem Serien-Hit Poker Face hat sich in den letzten Monaten ins popkulturelle Gedächtnis eingebrannt. In bester Columbo-Manier kreierte Serienschöpfer Rian Johnson nach Knives Out und Glass Onion eine fantastische Howcatchem-Krimiserie, die mit ihrer klassischen Fall-der-Woche-Struktur ein wohlig-nostalgisches Seriengefühl heraufbeschwört. Lyonnes menschgewordener Lügen-Detektor kann uns gerne noch viele weitere Staffeln lang begeistern.



Community-Schnitt: 7.38

Zu streamen bei: Sky/WOW

Die besten Serien 2023 - Platz 8: Silo

Apple TV+ Silo

Von euch zur besten Sci-Fi-Serie des Jahres gewählt wurde die Apple-Produktion Silo, die mit einer aufregenden Dystopie fesselt. In der Zukunft ist die Luft an der Erdoberfläche so toxisch, dass die letzten 10.000 Menschen mittlerweile in einem 144 Stockwerke tiefen Betonsilo leben, in dem sich eine Klassengesellschaft mit strengen Gesetzen entwickelt hat. Mit beklemmendem Setting, der hoch spannenden wie wendungsreichen Story und dem starken Cast um Dune-Star Rebecca Ferguson als schroffe Silo-Ermittlerin entwickelte sich Silo zu einem starken Neuzugang im Sci-Fi-Genre.

Community-Schnitt: 7.45

Zu streamen bei: Apple TV+

Die besten Serien 2023 - Platz 7: Tulsa King

Paramount+ Tulsa King

Taylor Sheridan ist derzeit einer der fleißigsten Serien-Produzenten in den USA. Bei Paramount+ starteten dieses Jahr insgesamt vier neue Serien, die von ihm kreiert wurden. Eine davon ist die Gangster-Serie Tulsa King, die Sylvester Stallone als ausrangierten Mafia-Capo ins Exil nach Oklahoma schickt, wo er sich ein neues kriminelles Imperium errichten will. Eine andere Sheridan-Serie konnte euch dieses Jahr aber noch mehr begeistern.

Community-Schnitt: 7.49

Zu streamen bei: Paramount+

Die besten Serien 2023 - Platz 6: 1923

Paramount+ 1923

Nach 1883 startete mit 1923 dieses Jahr das bereits zweite Spin-off des Yellowstone-Universums aus der Feder von Taylor Sheridan. Im titelgebenden Jahr entspinnt sich hier eine epische Western-Saga rund um die Familie von Jacob Dutton (Harrison Ford) und seiner Frau Cara (Helen Mirren), die uns von der Familienranch in Montana bis in die Wildnis Südafrikas führt.

Community-Schnitt: 7.78

Zu streamen bei: Paramount+

Die besten Serien 2023 - Platz 5: Daisy Jones and The Six

Amazon Daisy Jones and The Six

Das fiktive Musik-Biopic Daisy Jones and The Six beleuchtet die Erfolgsgeschichte einer Rock-Band in den 1970er Jahren von ihrem kometenhaften Aufstieg bis zur plötzlichen Trennung. Begleitet wird die authentische und oft herzzerreißende Geschichte von Sucht, Liebe und Verlangen. Darüber hinaus entzückt die Karriere der Musik-Stars Daisy (Riley Keough) und Billy (Sam Claflin) mit einem fantastischen Ohrwurm-Soundtrack, den wir Monate später immer noch nicht aus dem Kopf bekommen. Ein weiterer Erfolg aus Reese Witherspoons Serien-Imperium.



Community-Schnitt: 7.85

Zu streamen bei: Amazon Prime Video

Die besten Serien 2023 - Platz 4: Lockwood & Co

Netflix Lockwood & Co

Dass die von Joe Cornish entwickelte Fantasy-Serie Lockwood & Co auf Platz 3 landen konnte, ist ein bittersüßer Erfolg. Die Geschichte der jungen Geisterjäger Lucy Carlyle, Anthony Lockwood und George Karim konnte viele begeisterte Fans finden. Aber es waren nicht genug. Knapp vier Monate nach dem Start ereilte Lockwood & Co das Absetzungs-Schicksal so vieler Netflix-Serien. Nach einer Staffel war schon wieder Schluss.

Community-Schnitt: 7.90

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2023 - Platz 3: One Piece

Netflix One Piece

Fans von Eiichiros Odas Manga-Meisterwerk über den Piraten Monkey D. Ruffy und seine Strohhutbande haben gezittert. Doch Netflix hat alle Erwartungen übertroffen und mit One Piece endlich eine gelungene Anime-Realverfilmung erschaffen. Trotz einiger Änderungen adaptiere die Netflix-Serie die Vorlage würdig in das neue Medium und begeisterte mit einer liebevoll gestalteten Piratenwelt und extrem charmanten Hauptfiguren.



Community-Schnitt: 7.94

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2023 - Platz 2: The Last of Us

HBO The Last of Us

Mit The Last of Us haben HBO sowie Serienschöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann endlich eine Videospiel-Adaption geschaffen, die der Vorlage mehr als würdig ist. Gemeinsam mit Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) durchstreiften wir die postapokalyptischen USA, fürchteten uns vor gefährlichen Cordyceps-Clickern und ließen uns mehrfach das Herz brechen. The Last of Us war ein Serien-Ereignis, dem sich kaum jemand entziehen konnte. Für euch gab es dieses Jahr jedoch eine Serie, die das noch toppen konnte.

Community-Schnitt: 8.17

Zu streamen bei: Sky / WOW

Die besten Serien 2023 - Platz 1: Blue Eye Samurai

Netflix Blue Eye Samurai

Kurz vor Abschluss des Jahres hat Netflix mit Blue Eye Samurai noch eine der größten Serien-Überraschungen des Jahres abgeliefert. Die im 17. Jahrhundert angesiedelte Animations-Serie brilliert als äußerst brutales Samurai-Abenteuer mit komplexen Charakteren und imposanter Action. Die atemberaubend gestalteten Bilder, die kreativen Kampf-Sequenzen und ein fantastischer Soundtrack formen Blue Eye Samurai zu einem seltenen Netflix-Meisterwerk.

Community-Schnitt: 8.35

Zu streamen bei: Netflix

Podcast: Die besten Serien 2023 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Ob Horror-Überflieger The Last of Us, Piraten-Hit One Piece, das meisterhafte Succession-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.