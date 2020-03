Diese 16 Horror-Highlights könnt ihr im Frühling streamen

Viele Horrorfilme laufen vorerst nicht im Kino. Aber keine Sorgen, es gibt genug Horror-Highlights fürs Heimkino und tzum streamen, die Genrefans im Frühling 2020 erwarten.

Der Horror-Winter brachte einige Genre-Highlights in die Kinos. Im Zuge der Ausbreitung von COVID-19 ist damit nun Schluss. Die Kinos in Deutschland haben ihre Türen verschlossen und einige mit Spannung erwartete Horrorfilme werden es vorerst nicht auf die große Leinwand schaffen. Horrorfans brauchen aber nicht verzagen, denn es gibt genug Alternativ-Programm.

Pünktlich zum Frühlingsbeginn haben wir euch daher eine Übersicht mit allen Horrorfilmen und -serien im Frühling 2020 zusammengestellt, die ihr in der Sicherheit eurer eigenen 4 Wände schauen könnt, entweder im Stream oder auf der Scheibe.



Verschoben: Das waren die Highlights des Horrorkinos im Frühling 2020

© Universal/Studiocanal/Disney Horror im Juni 2020

Die besten Horrorfilme auf DVD, Blu-ray und als Stream im Frühling 2020

entfallen zahlreiche Kinostarts heiß erwarteter Filme. Wir haben euch einmal die zuvor geplanten Horror-Kinostarts des Frühlings zusammengetragen, auf die ihr euch zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr oder auf direkt als Stream freuen könnt.

Isolation, Quarantäne oder Homeoffice sollen euch nicht daran hindern, neue Horrorfilme zu entdecken. Denn im Heimkino erwarten euch einige Genre- und Horror-Neuheiten im Frühling auf DVD, Blu-ray und als Kauf-/Leih-Stream:

Zum Streamen: Die besten Horrorserien im Frühling 2020 auf Netflix, Sky und Co.

© AMC The Walking Dead: World Beyond

Auf Netflix und im TV gibt es in den kommenden Monaten noch weitere Horrorkost, für die ihr eure Wohnung nicht verlassen müsst. Hier sind unsere Serien-Tipps für euren frühlingsfrischen Horror-Binge:

Podcast für Horrorfans: Welche Netflix-Horrorfilme sind wirklich gut?

Jenny, Max und Andrea knöpfen sich in dieser Streamgestöber-Folge die Horrorware von Netflix vor.

Wir prüfen unter anderem die Horrorfilme Still, Das Spiel, Bird Box, The Babysitter, Cam, The Perfection und Eli bei Netflix und müssen erkennen, dass die Qualität der Filme einer Berg- und Talfahrt gleicht. Ab 00:17:20 geht es mit dem Netflix-Horror los.



Welche Horrorfilme im Frühling habt ihr schon auf eurer Merkliste?