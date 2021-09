Dune ist das größte Kinoevent seit Tenet: 4 Gründe, die selbst Sci-Fi-Skeptische überzeugen

Ab nächster Woche erobert der Science-Fiction-Blockbuster Dune die große Leinwand. Falls ihr noch skeptisch seid, ob sich ein Kinobesuch lohnt, haben wir fünf Gründe gesammelt, die dafür sprechen.

Dune ist eines der Bücher, die als unverfilmbar gilt. Obwohl bereits mehrere Versuche unternommen wuurden, Frank Herberts Science-Fiction-Klassiker als Film oder Serie umzusetzen, existiert für viele Fans die perfekte Dune-Verfilmung noch nicht. Das will Blade Runner 2049-Regisseur Denis Villeneuve mit seiner Version ändern.

Am Donnerstag startet der aufwendige Sci-Fi-Blockbuster in den deutschen Kinos. Bei den Filmfestspielen von Venedig wurde er bereits mit Lob überschüttet. Aufgrund der vielen gescheiterten Adaptionen ist es jedoch verständlich, dass die Skepsis nicht komplett verschwunden ist. Wir haben 5 Gründe für alle Unentschlossenen gesammelt, warum der neue Dune-Film eine Chance im Kino verdient.

Dune will unbedingt der Buchvorlage gerecht werden

Herberts Dune-Universum beherbergt viele komplexe Figuren und Geschichten. Villeneuve stopft allerdings nicht alles in einen Film. Stattdessen hat er Dune von Anfang an als zweiteiliges Epos geplant, was bedeutet, dass er sich viel mehr Zeit nehmen kann, um den geheimnisvollen wie bedrohlichen Wüstenplaneten im Detail zu erforschen.

Für alle Fans der Dune-Bücher, die von den bisherigen Verfilmungen enttäuscht waren, tut sich hier die Möglichkeit auf, endlich eine würdige Umsetzung zu erleben. Und für alle, die noch gar keinen Zugang zur Geschichte gefunden haben, offenbart sich die Chance, die Entstehung einer neuen Dune-Ära ab der ersten Minuten zu verfolgen.

Der Cast von Dune ist dem eines Sci-Fi-Epos würdig

Selbst wenn euch die Geschichte von Dune nicht interessiert: Der Cast ist ein absoluter Hingucker. Hier hat Warner Bros. keine Kosten und Mühen gescheut, wie John Hammond aus Jurassic Park sagen würde. Dune ist bis in die kleinste Nebenrolle mit einem spannenden Gesichtern besetzt.

Timothée Chalamt kann als Paul Atreides seine Ambitionen als nächster großer Leading-Men in Hollywood ausbauen, während Zendaya nach MJ im Marvel-Universum als Chani schon die zweite ikonische Blockbuster-Rolle an Land gezogen hat. Sogar die unbekannteren Namen machen neugierig. David Dastmalchian entpuppte sich erst in The Suicide Squad als Polka-Dot Man als heimlicher Scene-Stealer.

Auch das Team hinter Dune ist mehr als vielversprechend

Auch hinter der Kamera setzt Warner auf große Namen. Regisseur Denis Villeneuve hat mit seinen letzten zwei Filmen (Arrival und Blade Runner 2049) mehr als eindrucksvoll bewiesen, dass er ein unglaubliches Gefühl für atmosphärisches und nachdenkliches Science-Fiction-Kino mitbringt. Er dreht keine austauschbaren Blockbuster, sondern verfügt über eine unverwechselbare Handschrift.

© Warner Bros. Dune

Seine wichtigsten Verbündeten bei Dune: Komponist Hans Zimmer und Kameramann Greig Fraser. Zimmer ist die Definition des Blockbuster-Sounds. Noch vielversprechender ist aber Frasers Engagement. Wüstenumgebungen lässt er auf atemberaubende Weise lebendig werden. Dank Zero Dark Thirty, Maria Magdalena und den zwei Star Wars-Projekten Rogue One und The Mandalorian ist er wie geschaffen für Dune.

Dune ist das größte Kinoereignis seit Tenet

Godzilla vs. Kong, Fast & Furious 9 und zwei neue Marvel-Kracher: An großen Blockbustern hat es seit Wiedereröffnung der Kinos nicht gemangelt. Der Hype, der sich aktuell um Dune aufbaut, ist trotzdem eine andere Liga. Seit Christopher Nolans Tenet hat es keinen Film gegeben, der einen vergleichbaren Eventcharakter ausgestrahlt hat und mit dem Versprechen kam, das Kino in all seinen Möglichkeiten auszukosten.

Dune startet am 16. September 2021 in den deutschen Kinos.

