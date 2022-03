Emilia Clarke, Kit Harington und 23 (!) weitere Game of Thrones-Stars im Marvel-Universum

Unglaubliche 25 Game of Thrones-Darsteller:innen haben bereits Marvel-Rollen gespielt. Darunter sind etwa auch Emilia Clarke, Maisie Williams oder Kit Harington.

Serien wie Game of Thrones und die Marvel-Superhelden-Blockbuster zählen zu den größten Film- und -Fernseh-Ereignissen der letzten 20 Jahre. Da überrascht es nicht, dass sich die Fantasy-Serie und der gewaltige Katalog an Comic-Verfilmungen mittlerweile ein Teil der Besetzung teilen.

Der Sprung erfolgte dabei in beide Richtungen: Während etwa die Stark-Brüder Kit Harington und Richard Madden sicher auch wegen ihrer grandiosen Game of Thrones-Leistungen im MCU-Abenteuer Eternals landeten, watete der erste Mountain-Darsteller Conan Stevens durch die Marvel-Ursuppe von Marvel's Man Thing, um dann am Ufer der Fantasy-Serie anzukommen.

Dabei hatten manche augenscheinlich mehr Glück als andere: Fanliebling Peter Dinklage spielte über die Jahre gleich zwei Marvel-Figuren, wohingegen der MCU-Auftritt von Greyjoy-Jünger Ralph Ineson sehr leicht zu übersehen ist. Und während weitere X-Men-Abenteuer Sophie Turners wegen der Dark Phoenix-Katastrophe eher unwahrscheinlich sind, muss Emilia Clarke die Superhelden-Feuerprobe erst noch über sich ergehen lassen.

Alle 25 Game of Thrones-Stars mit Marvel-Rollen

In diesem Teil haben wir alle Schauspieler:innen aufgelistet, die sowohl für Game of Thrones wie für ein Marvel-Abenteuer besetzt wurden. Es ist dabei egal, ob es sich um das MCU, Sonys Spider-Man-Franchise, das X-Men-Universum oder unabhängige Filme und Serien handelt. Manche Projekte sind dabei über 15 Jahre alt, während andere erst noch erscheinen werden.

Bald in einer Marvel-Rolle zu sehen: Game of Thrones-Star Emilia Clarke

© HBO Emilia Clarke in Game of Thrones

Game of Thrones-Rolle: Daenerys Targaryen

MCU-Rolle: noch unbekannte Figur in Secret Invasion

Bei Game of Thrones und in gleich zwei Marvel-Rollen zu sehen: Peter Dinklage

© HBO/Disney Peter Dinklage in Game of Thrones, X-Men: Zukunft ist Vergangenheit und Avengers 3: Infinity War

Game of Thrones-Rolle: Tyrion Lannister

Marvel-Rollen: Bolivar Trask in X-Men: Zukunft ist Vergangenheit und Eitri in Avengers 3: Infinity War

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Kit Harington

© HBO/Disney Kit Harington in Game of Thrones und Eternals

Game of Thrones-Rolle: Jon Snow

Marvel-Rolle: Dane Whitman/Black Knight in Eternals

Bei Game of Thrones und als Marvel-Mutantin: Maisie Williams

© HBO/Disney Maisie Williams in Game of Thrones und The New Mutants

Game of Thrones-Rolle: Arya Stark

Marvel-Rolle: Rahne Sinclair / Wolfsbane in The New Mutants

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Sophie Turner

© HBO/Disney Sophie Turner in Game of Thrones und X-Men: Dark Phoenix

Game of Thrones-Rolle: Sansa Stark

Marvel-Rolle: Jean Grey in X-Men: Dark Phoenix

Game of Thrones-Hauptrolle und Eternal-Anführer bei Marvel: Richard Madden

© HBO/Disney Richard Madden in Game of Thrones und Eternals

Game of Thrones-Rolle: Robb Stark

Marvel-Rolle: Ikaris in Eternals

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Natalie Dormer

© HBO/Disney Natalie Dormer in Game of Thrones und Captain America: The First Avenger

Game of Thrones-Rolle: Margaery Tyrell

Marvel-Rolle: Private Lorraine in Captain America - The First Avenger

Für eine Staffel bei Game of Thrones und als Bösewicht bei Marvel: Ed Skrein

© HBO / 20th Century Studios Ed Skrein in Game of Thrones und Deadpool

Game of Thrones-Rolle: Daario Naharis (Staffel 3)

Marvel-Rolle: Francis Freeman/Ajax in Deadpool

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Hannah John-Kamen

© HBO/Disney Hannah John-Kamen in Game of Thrones und Ant-Man 2

Game of Thrones-Rolle: Ornela

Marvel-Rolle: Ava Starr in Ant-Man and the Wasp

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Finn Jones

© HBO/Disney Finn Jones in Game of Thrones und Iron Fist

Game of Thrones-Rolle: Loras Tyrell

Marvel-Rolle: Danny Rand/Iron Fist in Marvel's Iron Fist

Spielt Game of Thrones-Hassfigur und einen Marvel-Unmensch: Iwan Rheon

© HBO/ABC Iwan Rheon in Game of Thrones und Inhumans

Game of Thrones-Rolle: Ramsay Bolton

Marvel-Rolle: Maximus in Marvel's Inhumans

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Jessica Henwick

© HBO/Disney Jessica Henwick in Game of Thrones und Iron Fist

Game of Thrones-Rolle: Nymeria Sand

Marvel-Rolle: Colleen Wing in Iron Fist/ Marvel's The Defenders /Marvel's Luke Cage

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Joseph Gatt

© HBO/Disney Joseph Gatt in Game of Thrones und Thor

Game of Thrones-Rolle: Thenn Warg

Marvel-Rolle: Grundroth in Thor

2 Staffeln Game of Thrones und ein Marvel-Kurzauftritt: Richard Brake

© HBO/Disney Richard Brake in Game of Thrones und Thor 2

Game of Thrones-Rolle: Nachtkönig (Staffel 4 und 5)

Marvel-Rolle: Einherjar-Offizier in Thor 2: The Dark Kingdom

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Clive Russell

© HBO/Disney Clive Russell in Game of Thrones und Thor 2

Game of Thrones-Rolle: Brynden "The Blackfish" Tully

Marvel-Rolle: Tyr in Thor 2

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Adewale Akinnuoye-Agbaje

© HBO/Disney Adewale Akinnuoye-Agbaje in Game of Thrones und Thor 2

Game of Thrones-Rolle: Malko

Marvel-Rolle: Algrim in Thor 2

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: James Faulkner

© HBO/Disney James Faulkner in Game of Thrones und X-Men: Erste Entscheidung

Game of Thrones-Rolle: Randyll Tarly

Marvel-Rolle: Schweizer Bankier in X-Men: Erste Entscheidung

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Ralph Ineson

© HBO/Disney Ralph Ineson in Game of Thrones und Guardians of the Galaxy

Game of Thrones-Rolle: Dagmer Cleftjaw

Marvel-Rolle: Ravager-Pilot in Guardians of the Galaxy

Game of Thrones-Fiesling und Marvel-Wächter: David Bradley

© HBO/Disney David Bradley in Game of Thrones und Captain America - The First Avenger

Game of Thrones-Rolle: Walder Frey

Marvel-Rolle: Hüter des Tesserakts in Captain America - The First Avenger

Game of Thrones und zwei Marvel-Auftritte: Richard E. Grant

© HBO/Disney Richard E. Grant in Game of Thrones, Logan und Loki

Game of Thrones-Rolle: Izembaro

Marvel-Rolle: Zander Rice in Logan - The Wolverine und Classic Loki in Loki

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Enzo Cilenti

© HBO/Disney Enzo Cilenti in Game of Thrones und Guardians of the Galaxy

Game of Thrones-Rolle: Yezzan zo Qaggaz

Marvel-Rolle: Wachmann in Guardians of the Galaxy

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Chuku Modu

© HBO/Disney Chuku Modu in Game of Thrones und Captain Marvel

Game of Thrones-Rolle: Aggo

Marvel-Rolle: Soh-Larr in Captain Marvel

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Conan Stevens

© HBO/Universum Conan Stevens in Game of Thrones und Marvel's Man-Thing

Game of Thrones-Rolle: Gregor "The Mountain" Clegane (2 Folgen in Staffel 1)

Marvel-Rolle: Ted Sallis/Man-Thing in Marvel's Man Thing

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Ciarán Hinds

© HBO/Constantin Filmotion Pictures Germany GmbH Ciarán Hinds in Game of Thrones und Ghost Rider 2: Sprit of Vengeance

Game of Thrones-Rolle: Mance Rayder

Marvel-Rolle: Roarke/Mephisto in Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance

Spielt bei Game of Thrones und Marvel mit: Harry Lloyd

© HBO/FX Harry Lloyd in Game of Thrones und Legion

Game of Thrones-Rolle: Viserys Targaryen

Marvel-Rolle: Charles Xavier in Legion

Game of Thrones - Was bleibt nach 10 Jahren?

Lisa, Jenny und Andrea prüfen zum 10-jährigen Jubiläum von Game of Thrones im Streamgestöber-Podcast: Was bleibt von der größten Blockbuster-Serie unserer Zeit übrig?

Wir exerzieren das Vermächtnis der größten Serie der 2010er Jahre und schauen, was von dem Popkultur-Phänomen in den Köpfen und Herzen der Fans hängen geblieben ist.



Welcher Game of Thrones-Star hat für euch den besten Marvel-Auftritt hingelegt?