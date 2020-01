Golden Globes 2020 - Der Live-Blog zur Verleihung

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Auf dem Weg zum Oscar machen Joker, The Irishman und andere heute Nacht Station bei den Golden Globes. Im Live-Blog verfolgen wir die Verleihung.

Zum 77. Mal werden heute Nacht die Golden Globe Awards verliehen, nicht nur eine populäre Station in der Oscar-Saison, sondern auch Gelegenheit, das Fernsehgeschäft zu feiern. Die wahre Bedeutung der Globes im Vorfeld der Oscar-Verleihung ist umstritten - es gibt im Grunde keine relevante Überschneidung mit der Wählerschaft der Oscars - doch die Verleihung selbst ist in der Regel lockerer und kurzweiliger als die epische Gala rund um die Academy Awards.

Gelingt Joker der Sieg beim Golden Globe?

Dieses Jahr gehen unter den nominierten Filmen die Comicverfilmung Joker, Netflix' Marriage Story und The Irishman ins Rennen. Ignoriert wurde in der Hauptkategorie für Dramen hingegen Greta Gerwigs Literaturverfilmung Little Women. Aber man muss eben Opfer bringen, wenn man Die zwei Päpste unbedingt mit einer Nominierung versehen will...

Bei den Serien ist das Feld dank des fast vollständigen Ausschlusses von Game of Thrones recht offen. Im Bereich Drama gehen Serien wie The Crown und Big Little Lies ins Rennen, bei den Comedys zählen Fleabag und The Marvelous Mrs. Maisel zu den Nominierten und unter den Miniserien steht die historische Katastrophe Chernobyl neben dem Krimidrama Unbelievable.

Wann und wo werden die Golden Globes 2020 live gezeigt?

In Deutschland werden die Golden Globe Awards vom Pay-TV-Sender TNT Serie heute in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar übertragen. Die Berichterstattung vom roten Teppich beginnt Montag 01:00 Uhr, die Verleihung beginnt 02:00 Uhr nachts und dauert ungefähr bis 05:00 morgens am Montag. In den USA wird die Verleihung von NBC übertragen.

Dieses Jahr führt zum 5. Mal der Komiker Ricky Gervais durch die Verleihung.

Legt schon mal eure besten Gags auf Eis und schreibt eure Tipps für die Gewinner in die Kommentare. Wir lesen uns hier im Live-Blog ab 01:30 Uhr!

01:17 - So, werte Leser und Liebhaber der Oscar-Saison, ich heiße euch willkommen zur Live-Blog-Saison. Meine Vorbereitung auf die Globes sah diesmal im Übrigen folgendermaßen aus: Gegen 00:00 Uhr mit einem Döner im Gepäck in die Wohnung rennen, besagtes Gepäck in die Ecke werfen, Eichhörnchenbisse vom Döner reißen, während ich Rechner, Fernseher und drei verschiedene Teekannen für die nächsten fünf Stunden vorbereite; alldieweil den halben Inhalt Döners (mit Käse!) auf dem Küchenboden verteilen; geistige Notiz verfassen: beim nächsten Mal vor dem Urlaub saugen, nicht auf das Danach hoffen, das sowieso nie rechtzeitig kommen wird. Was ich damit sagen will: Ich bin bereit, und ihr?

V into Rooney's headpiece. She is with her bf Joaquin and @ReeseW. #GoldenGlobes pic.twitter.com/YLQNtF1NEa — Amy Kaufman (@AmyKinLA) January 6, 2020

01:20 - Jetzt zu den wichtigen Dingen im Golden Globe-Reigen. Wusstet ihr, dass Joaquin Phoenix und Rooney Mara ein Paar sind? -- Wusstet ihr dass Phoebe Waller-Bridges Anzug und ich ein Paar sind?

