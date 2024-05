Heute im TV: Das Finale einer der besten Sci-Fi-Reihen, die dann doch noch überraschend fortgesetzt wurde

Heute erwartet euch das große Finale einer Sci-Fi-Reihe im TV, die fast 3 Milliarden Dollar eingespielt hat und nebenbei noch verdammt gut ist. Erst letztes Jahr gab es dazu ein Prequel im Kino.

Erst letztes Jahr erwartete Sci-Fi-Fans mit Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes die Vorgeschichte zu der beliebten Filmreihe mit Jennifer Lawrence, die zwischen 2012 und 2015 mit vier Filmen im Kino begeisterte und über 3 Milliarden US-Dollar einspielen konnte.

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 lieferte damals den vorläufigen Abschluss des Franchise und zeigte den letzten Aufstand der Rebellion um Katniss Everdeen gegen das Kapitol unter der Herrschaft von Präsident Snow (Donald Sutherland). Heute habt ihr noch einmal die Chance, das Sci-Fi-Spektakel im TV zu erleben.

Der letzte Aufstand: Darum geht's in Sci-Fi-Hit Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird im Versteck der Rebellion in Distrikt 13 wieder mit Peeta Mellark (Josh Hutcherson) vereint, doch fällt das Wiedersehen nicht so aus, wie sie es sich nach all den Wochen erhofft hat. Denn Peeta wurde im Kapitol einer Gehirnwäsche unterzogen, die ihn fortan glauben lässt, Katniss wäre seine Erzfeindin.

StudioCanal Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2

Während sie langsam versucht, die Erinnerungen ihres Freundes zurückzuholen, macht sie sich mit einer Spezialeinheit auf ins Kapitol, um Präsident Snow ein für alle Mal zu Fall zu bringen. Doch beschleicht sie immer mehr das Gefühl, dass auf die Herrschaft des Tyrannen schon bald die nächste Diktatur folgen könnte. Als Gesicht der Rebellion ist es an Katniss, ihre wahren Freund:innen um sich herum zu mobilisieren und auf ihren Instinkt zu vertrauen.

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 ist der krönende Abschluss einer grandiosen Sci-Fi-Saga

Mit der Tribute von Panem-Reihe entfesselte sich in den 2010er Jahren ein grandioses Stück Sci-Fi-Bombast, das mit einer mitreißenden Geschichte, überzeugenden Star-Performances und einer treffsicheren Gratwanderung zwischen Emotionalität und actionreicher Spannung bis heute besticht.

Auch wenn Regisseur Francis Lawrence womöglich besser daran getan hätte, Suzanne Collins' dritte Romanvorlage Mockingjay in nur einem anstatt zwei Filmen zu adaptieren, und das große Finale mit ein paar wenigen Längen aufwartet, ist auch Mockingjay Teil 2 für Panem- und Sci-Fi-Fans absolutes Pflichtprogramm. Katniss' Reise wird zu einem würdigen Abschluss gebracht.

STUDIOCANAL Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2

Neben Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Donald Sutherland spielen sich hier unter anderem Philip Seymour Hoffman (The Big Lebowski) in einer seiner letzten Rollen, Woody Harrelson (Natural Born Killers), Liam Hemsworth (Land of Bad), Elizabeth Banks (3 Engel für Charlie), Sam Claflin (Daisy Jones and the Six), Natalie Dormer (Game of Thrones), Stanley Tucci (Terminal) und Julianne Moore (May December) gegenseitig an die Wand.

Wann läuft Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 im TV?

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 läuft am heutigen 13. Mai 2024 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins im TV. Solltet ihr den Ausstrahlungstermin verpassen, könnt ihr den Sci-Fi-Kracher aktuell bei Joyn Plus+ im Abo nachholen oder bei Plattformen wie MagentaTV oder Amazon Prime als Video on Demand leihen oder kaufen.