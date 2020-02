Netflix, Amazon, Disney+ & im TV: Die 78 besten neuen Serien und Staffeln im März 2020

Im März 2020 erwarten euch zahlreiche neue Serien und Staffeln. Wir haben alle spannenden Neustarts und Rückkehrer bei euren Streamingdiensten und im TV für euch zusammengefasst.

Der vollgepackte Serien-Februar war trotz der durch Deutschland fegenden Sabine nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn am 24. März geht mit Disney+ ein neuer Streamingdienst an den Start, der Netflix und CO. den Kampf ansagt. Daneben wartet allerdings auch die Konkurrenz mit einigen Serien-Highlights auf.

Damit ihr in der Masse an Serienstarts den Überblick behaltet, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.



Der März ist eine spannende Zeit für Serienfans, denn US-Kabelsender wie FX, HBO und Showtime präsentieren aufregende Serien-Neuheiten , die bis Ende Mai ausgestrahlt sein müssen, um für die Emmys 2020 ins Rennen gehen zu können.

, die bis Ende Mai ausgestrahlt sein müssen, um ins Rennen gehen zu können. Das große Streaming-Highlight ist im März der Start von Disney+. Endlich können auch deutsche Fans den Hype um Baby Yoda erleben.

Deutsche Serien-Neustarts im März 2020

Deutsche Serien-Rückkehrer im März 2020

Internationale Serien-Neustarts im März 2020

Internationale Serien-Rückkehrer im März 2020

Serienstarts auf Netflix im März 2020

Welche neuen Serien und Staffeln habt ihr schon auf eurer Merkliste?