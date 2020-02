Bei Netflix, Amazon & im TV: Die 74 besten neuen Serien und Staffeln im Februar 2020

Junior Redakteur bei Moviepilot. Mag die großen Gefühle und schreibt daher am liebsten über Horror. Bekennt sich zu seiner Seriensucht.

Im Februar 2020 erwarten euch zahlreiche neue Serien und Staffeln. Wir haben alle spannenden Neustarts und Rückkehrer per VoD und im TV für euch zusammengefasst.

Wenn ihr euch von den 89 Serien-Starts im Januar bereits erholt habt, dann lässt euch auch der Februar keine Verschnaufpause. Bevor am 24. März 2020 endlich Disney+ in Deutschland an den Start geht, könnt ihr euch im Februar auf einige Serien-Highlights freuen, die euch die Wartezeit bis zur Disneymanie verkürzen.

Damit ihr in der Masse an Serienstarts den Überblick behaltet, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.



Im Februar können sich Mystery- und Horrorfans auf die Comic-Adaption Locke & Key freuen, die auf der erfolgreichen Graphic Novel von Stephen Kings Sohn Joe Hill basiert.

Auf Amazon startet diesen Monat das Serien-Highlight Hunters, in dem Al Pacino auf Jagd nach Nazis geht.

Deutsche Serien-Neustarts im Februar 2020

Deutsche Serien-Rückkehrer im Februar 2020

Internationale Serien-Neustarts im Februar 2020

Internationale Serien-Rückkehrer im Februar 2020

Serienstarts auf Netflix im Februar 2020

