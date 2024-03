Netflix wirft bald die beste Superhelden-Trilogie und Fantasy-Horror mit Keanu Reeves aus dem Programm

Bis Ende März nimmt Netflix ein paar echte Genre-Highlights aus dem Programm, die ihr nicht verpassen solltet. Nicht nur Action- und Fantasy-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Das lange Osterwochenende steht vor der Tür und lässt euch genug Zeit, noch schnell ein paar Film-Highlights bei Netflix zu streamen, die schon Ende März aus dem Programm des Streamingdienstes fliegen. Darunter ist unter anderem Christopher Nolans Dark Knight-Trilogie sowie der Fantasy-Film Bram Stoker's Dracula mit Keanu Reeves und Gary Oldman. Doch das war noch nicht alles. Alle aufgeführten Filme sind noch bis zum 31. März 2024 verfügbar.

Christan Bale als dunkler Ritter und Heath Ledger in seiner besten Rolle

Ein vorerst letztes Mal habt ihr auf Netflix noch die Chance, euch nach Gotham City zu begeben und in die Welt von Christopher Nolans Dark Knight-Trilogie einzutauchen. Für zahlreiche Cinephile gilt die Reihe mit Christian Bale als dunklem Ritter als absolute Spitzenklasse des Superhelden-Kinos, die das Genre in den 2000er Jahren revolutionierte und Heath Ledger in der Rolle des Jokers unsterblich machte.

Batman The Dark Knight - Trailer 1 (Deutsch) HD

Fantasy-Horror-Kult mit Keanu Reeves und Gary Oldman

Kaum eine Dracula-Verfilmung ist so unterhaltsam wie die von Francis Ford Coppola, der Gary Oldman (der übrigens auch in der Dark Knight-Trilogie zu sehen ist) in der Rolle des ikonischen Vampirs verpflichtete und 1992 mit Bram Stoker's Dracula einen echten Kultfilm erschuf. Der Anwaltsgehilfe Jonathan Harker (Keanu Reeves) wird darin vom berühmt-berüchtigten Graf Dracula (Oldman) auf sein Schloss in Transsylvanien eingeladen. Dabei bemerkt der Vampir-Fürst, dass Jonathans Verlobte (Winona Ryder) seiner verstorbenen Frau zum Verwechseln ähnlich sieht. Dafür erkennt Jonathan Draculas tiefstes Geheimnis.

Bram Stoker's Dracula - Trailer (English) HD

Auf hoher See mit Marvel- und Oppenheimer-Stars

Solltet ihr es nicht ganz so düster mögen und euch stattdessen auf ein Abenteuer auf hoher See begeben wollen, trifft Ron Howards Im Herzen der See womöglich eher ins Schwarze. Im Jahr 1819 bricht ein Walfangschiff um Captain Pollard (Benjamin Walker) zur Jagd im Pazifischen Ozean auf. Dabei gerät die 19-köpfige Crew jedoch in allerlei Schwierigkeiten – und ein bitterer Überlebenskampf beginnt. Mit dabei sind unter anderem Thor-Star Chris Hemsworth, Spider-Man Tom Holland und der frischgebackene Oscarpreisträger Cillian Murphy (Oppenheimer).

Im Herzen der See - Extended Final Trailer (Deutsch) HD

Der amerikanische Traum mit Steven Yeun

Wollt ihr das Osterwochenende lieber etwas ruhiger angehen, gibt es mit Minari - Wo wir Wurzeln schlagen ein weiteres Highlight im Netflix-Programm, das schon bald vom Streamingdienst verschwindet. Darin ist The Walking Dead- und Beef-Star Steven Yeun als Vater und Ehemann zu sehen, der mit seiner Familie aus Korea nach Arkansas in die USA emigriert, um sich den Traum von der eigenen kleinen Farm zu erfüllen. Als das Ziel in greifbarer Nähe scheint, fängt der große Traum jedoch an zu bröckeln. Das Drama von Regisseur und Drehbuchautor Lee Isaac Chung wurde 2021 für sechs Oscars nominiert, darunter für den besten Film.

Minari Wo wir Wurzeln schlagen - Trailer (Deutsch) HD

Comedy-Kult, der gerade erst im Kino neu aufgelegt wurde

Zuletzt gibt es noch eine Empfehlung für die Comedy-Liebhaber:innen unter euch, die mit Girls Club - Vorsicht bissig! bestens bedient werden. Nach einem Drehbuch von SNL-Alumna Tina Fey spielen sich Lindsay Lohan, Rachel McAdams und Amanda Seyfried in dieser bitterbösen Satire an die Wand, die dem diesjährigen Kino-Hit Mean Girls - Der Girls Club als Vorlage diente. Teenagerin Cady kommt dabei neu an die Schule und gerät mit der gemeinen Mädchenclique der Plastics um Regina George aneinander. Macht euch auf jede Menge ikonischer Sprüche gefasst!

Girls Club - Trailer (Deutsch)

Weitere spannende Film-Highlights, die Ende März 2024 von Netflix verschwinden

Alle zuletzt genannten Titel sind ebenfalls bis zum 31. März 2024 online. Wir gehen davon aus, dass Netflix Anfang April dafür viele weitere neue Filme ins Programm aufnimmt.



