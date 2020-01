Neu bei Amazon Prime im Februar: Haufenweise richtig starke Filme und Serien

Das Amazon Prime-Angebot für Februar ist da. Wir zeigen euch die neuen Filme und Serien in der Flatrate in der Übersicht.

Amazon Prime bringt sich im Februar wieder mit einem aktuellen und toll zusammengestellten Filmangebot in Stellung. Mit Burning erwartet euch einer der besten Filme des letzten Jahres in der Flatrate. (Hier unsere Redaktions-Liste für 2019) Mit Jurassic World 2 tröstet uns Prime zudem über eine dinofreies Jahr hinweg.

Bei den Serien sieht es etwas überschaubarer aus. Das größte Highlight sind die 2 Staffeln The Handmaid's Tale, die zum ersten Mal bei einem der größeren Streaming-Dienste in der Flatrate landen.

Amazon Prime Video im Februar - Die Filmhighlights

Amazon Prime Video im Februar - Die Serienhighlights

Hunters – Staffel 1

Hinweis: Amazon erweitert sein Programm erfahrungsgemäß über die aufgelisteten Titel hinaus, ihr könnt also mit weiteren Zugängen rechnen. Allerdings verschwinden von den älteren Inhalten auch einige.



