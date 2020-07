Neu bei Netflix, Amazon & im TV: Die 61 besten Serien und Staffeln im August 2020

Im August 2020 starten bei Netflix, Amazon, Sky und Co. viele neue Serien und Staffeln. Die spannendsten Neustarts und Rückkehrer findet ihr in unserer Übersicht.

Nach dem starken Serien-Juli macht sich die Coronakrise vor allem international bei den Serienstarts bemerkbar. Denn außerhalb von Netflix starten in den USA kaum Neuheiten. Aber keine Sorge: Deutsche Serienfans haben in diesem August massenhaft Serien und Staffeln zu schauen.

Damit ihr keine wichtigen Serienstarts bei Netflix, Amazon, Sky und Co. verpasst, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.

Science-Fiction, Horror und die Rückkehr eines Klassikers: Die Serien-Highlights im August

Den größten Serien-Hype im August dürfte sicherlich die heißerwartete 5. Staffel der Fantasyserie Lucifer erleben, die am 22. August komplett bei Amazon Prime Video verfügbar sein wird. Für Horrorfans hat Sky im August das vielversprechende Lovecraft Country im Gepäck, das von Jordan Peeles und J. J. Abrams Produktionsschmieden produziert wurde.

Seht den Trailer zum Horror-Highlight Lovecraft Country:

Lovecraft Country - S01 Trailer (English) HD

Science-Fiction-Fans kommen im August auch auf ihre Kosten. Wenn ihr eure Sci-Fi lustig mögt, dann könnte Star Trek: Lower Decks vom Rick and Morty-Autoren Mike McMahan für euch interessant sein. Ernster und verkopft geht es hingegen in der Serie Devs von Alex Garland (Ex Machina) vonstatten, die in Deutschland beim FOX Channel startet.

Auf Netflix könnt ihr euch zudem auf die Rückkehr des legendären Karate Kids freuen. Die zuvor bei Youtube Premium veröffentlichte Sequel-Serie Cobra Kai startet mit gleich 2 Staffel endlich beim Streaming-Giganten, ehe die Serie mit der 3. Staffel im Herbst als Netflix Original fortgesetzt wird.

Hier gibt's den Trailer zur 5. Staffel von Lucifer:

Lucifer - S05 Trailer (English) HD





Serienstarts auf Netflix im August 2020

