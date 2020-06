Serien im Juli 2020: Diese 59 Staffeln starten bei Netflix, Amazon & im TV

Im Juli 2020 starten bei Netflix, Amazon, Sky und Co. viele neue Serien und Staffeln. Wir haben die spannendsten Neustarts und Rückkehrer für euch in einer Üersicht zusammengefasst.

Der Sommer ist da und nach dem vollbepackten Serien-Juni hält auch der kommende Monat wieder zahlreiche Serien-Highlights bereit, mit denen ihr in den Ferien eure Merklisten bei Netflix, Amazon und Co. füllen könnt.

Damit ihr in der Masse an Serienstarts den Überblick behaltet, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.

Superhelden, Fantasy und die brutalste Serie aller Zeiten: Die Serien-Highlights im Juli

Netflix hat bereits seine Sommer-Blockbuster im Gepäck und bringt euch im Juli neue Staffeln der Serien-Hits How to Sell Drugs Online (Fast) sowie dem Superhelden-Spektakel The Umbrella Academy. Daneben können sich Witcher- und Game of Thrones-Fans auf die neue Fantasy-Serie Cursed - Die Auserwählte mit 13 Reasons Why-Star Katherine Langford freuen.

Brutale Fantasy im ersten Teaser zu Cursed - Die Auserwählte auf Netflix:

Cursed - S01 Trailer (Deutsch) HD

Auf Sky erwartet euch im Juli zudem die wohl brutalste Serie aller Zeiten. In Gangs of Londons bricht in der britischen Hauptstadt ein blutiger Krieg zwischen den Fraktionen der Unterwelt aus. Die Serie stammt aus der Feder von The Raid-Regisseur Gareth Evans. Ihr könnt euch also auf jede Menge adrenalingetränker Action freuen.

Deutsche Serien-Neustarts im Juli 2020

Deutsche Serien-Rückkehrer im Juli 2020

Internationale Serien-Neustarts im Juli 2020

Internationale Serien-Rückkehrer im Juli 2020

24.07.2020: Room 104, Staffel 4 (HBO)

28.07.2020: Wentworth, Staffel 8 (Foxtel)

Serienstarts auf Netflix im Juli 2020

