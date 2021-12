Neu bei Netflix: Sci-Fi-Highlight, Zombie-Horror und 64 weitere Filme & Serien

Auch diese Woche gibt es bei Netflix wieder ein vollgepacktes Angebot neuer Filme und Serien. Zum Wochenende stellen wir euch den Nachschub an Titeln vor.

Wie gewohnt bietet Netflix diese Woche wieder viele neue Titel zum Entdecken. Unter den zahlreichen neuen Filmen finden sich einige Highlights wie Michael Bays intensiver Action-Kracher 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, der atemlose Zombie-Blockbuster World War Z, das kraftvolle Western-Drama The Power of the Dog mit einem überragenden Benedict Cumberbatch oder die unwiderstehlich gefühlvolle Liebesgeschichte Call Me by Your Name.

Schaut hier noch den Trailer zu The Power of the Dog:

The Power Of The Dog - Trailer (Deutsch) HD

Serienfans können mit der 5. Staffel Haus des Geldes und der 3. Staffel der beliebten Sci-Fi-Produktion Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten die finalen Episoden der jeweiligen Serien streamen.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Was streamt ihr am Wochenende bei Netflix?