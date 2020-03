Neues Amazon Prime-Angebot: Alle Filme und Serien im April

Amazon Prime legt sein Angebot für den kommenden Monat vor. Seht hier alle neuen Filme und Serien in der Übersicht. Eine The Walking Dead-Serie fehlt leider.

Den Streamingdiensten kommt in der Corona-Krise eine neue besondere Rolle in der Unterhaltungsbranche zu. Was ihr bei Amazon Prime in Zeiten geschlossener Kinos streamen könnt, lest ihr hier.

Highlights im April: Alle neuen Filme bei Netflix

So rutschen im April bei Prime wie gewohnt einige recht aktuelle Filme ins Angebot. Das Elton John-Biopic Rocket Man lief letztes Jahr in den Kinos, Spike Lees Blackkklansman war 2019 ein Oscarkandidat. Zudem stockt Amazon den Katalog in der Flatrate mit Evergreens wie der Zurück in die Zukunft-Trilogie auf.

Bei den Serien dämpft das bis zu einem ungewissen Zeitpunkt verschobene The Walking Dead-Spin-off The World Beyond die Vorfreude auf mehr Stoff aus dem Zombie-Universum. Das Serienangebot ist dadurch im April recht dünn.

Amazon Prime Video im April - Die neuen Filme

Amazon Prime Video im April - Die Serienhighlights

Bibi & Tina – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 03.04.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 03.04. Tales From the Loop – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 03.04.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 03.04. The Walking Dead: World Beyond– Staffel 1

Amazon Original

Starttermin verschoben auf einen späteren Zeitpunkt (tba)

Amazon Original Starttermin verschoben auf einen späteren Zeitpunkt (tba) Bosch – Staffel 6

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 17.04.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 17.04. All or Nothing: Philadelphia Eagles – Staffel 5

Amazon Original

Deutsche Synchronfassung

exklusiv verfügbar ab 10.04.

Amazon Original Deutsche Synchronfassung exklusiv verfügbar ab 10.04. The Orville – Staffel 2

verfügbar ab 30.04.

Neue Filme zum Kaufen und Leihen bei Amazon

