Schäm dich, Netflix! Die Fantasy-Absetzung von Shadow and Bone ist ein gewaltiger Fehler

Netflix' neuste Absetzung ist deshalb so ärgerlich, weil Shadow and Bone gerade erst an dem Punkt angekommen ist, wo die Fantasy-Serie hinwollte. Das jetzige "Ende" ist das Schlimmste, was passieren konnte.

Netflix hat Shadow and Bone abgesetzt und ich bin richtig sauer. Die wütenden Reaktionen der Fans zum Verlust der Serie kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Denn wer die Grishaverse-Bücher von Leigh Bardugo gelesen hat, weiß, dass hier ein Fantasy-Universum vor seinem Höhepunkt eingestampft wurde. Die Netflix-Serie hat sich zwei Staffeln lang auf etwas vorbereitet, was jetzt nie eintreten wird – und endet auf einem "Twist", der ewigen Frust verspricht.

Shadow and Bone-Absetzung: Netflix hat die Chance auf ein rundes Fantasy-Ende in Staffel 2 ruiniert

Die 2. Staffel von Shadow and Bone erschien im März 2023. Anschließend hielt sich Netflix für acht Monate über eine Verlängerung oder Beendigung der Fantasy-Serie bedeckt. Selbst wenn die quälende Ungewissheit mich zwischenzeitlich wünschen ließ, Netflix solle endlich Absetzungs-Klartext reden, kommt das Ende als Schock. Denn erst jetzt wird mir richtig klar, dass wir mit dem Staffel 2-Abschluss als endgültigem Ende leben müssen – und das tut weh.

Schon vor Staffel 2 gab es Anzeichen dafür, dass eine 3. Staffel von Shadow and Bone keineswegs sicher war. Denn statt wie in Staffel 1 nur das erste Buch zu adaptieren, basierte Staffel 2 auf dem zweiten und dritten Roman. Das fühlte sich wie eine Sicherheitsmaßnahme an, um zumindest die erste Trilogie des Grishaverse * rund um Alina (Jessie Mei Li) abzuschließen. Doch statt diesen sicheren Weg eines würdigen Zwischen-Fazits zu gehen, veränderten die Serienschöpfer das Buch-Ende zu einem gnadenlosen Cliffhanger. Plötzlich war Alinas und Mals (Archie Renaux) Schicksal wieder offen.

Netflix Shadow and Bone: Kein Happy End für Alina & Mal in Staffel 2

Das ist mehr als nur eine vertane Chance. Wenn Staffel 2 sich an die Vorlage gehalten hätte, wüsste ich zumindest, wie die Geschichte ausgeht. Denn Lesende können in den Romanen mehr zu König Nikolais geheimnisvoller Infektion oder dem Ende von Matthias' Gefangenschaft erfahren. Aber auf die unerwartete Wendung, dass Alina plötzlich Schattenkräfte besitzt, liefern die Bücher keine Antwort. Mit diesem nie aufgelösten Rätsel werden Roman- und reine Serien-Fans gleichermaßen vor den Kopf gestoßen. Die Netflix-Serie schubst uns im Prinzip in einen dunklen Raum, zerstört die Lichtquelle und wirft den Schlüssel weg.

Doppelmord bei Netflix: Den lange vorbereiteten Höhepunkt von Shadow and Bone werden wir nie erleben

Dass mit der 3. Staffel von Shadow and Bone zugleich der Spin-off Six of Crows stirbt, verschlimmert die Fantasy-Misere. Die neue Grishaverse-Serie der Krähen-Diebesbande war von Anfang als ungeborenes Kind an das Schicksal der Mutterserie gebunden. Doch die schon geschriebenen Drehbücher für Six of Crows nützen mir wenig, wenn sie jetzt ungenutzt in der Schublade verschwinden. Dabei hätte der neue Fantasy-Ableger sein Elternteil ohne Frage überflügelt.

Für begeisterte Grishaverse-Leser:innen wie mich waren Leigh Bardugos erste drei Shadow and Bone-Romane die Einstiegsdroge. Aber mit ihren zwei Krähen-Büchern * erlebte ich das Erwachsenwerden ihrer Welt mit. Während Alinas Trilogie eine recht klassische Auserwählten-Geschichte erzählt, sind die Krähen der aufregende nächste Entwicklungsschritt dieser Fantasy-Welt. Magische Grisha-Kräfte stehen hier nicht länger im Vordergrund. Die meisten Mitglieder der Diebesbande müssen ohne übersinnliche Fähigkeiten auskommen und sich so durch einen Kontinent navigieren, auf dem Zauberei eher gefährlich als nützlich ist. Doch Banden-Anführer Kaz (Freddy Carter) beweist als bestes Beispiel, dass die interessantesten Figuren keine Licht-Magie brauchen, wenn sie stattdessen mit ihren Schwächen und Wunden als Charaktere strahlen.

Netflix Shadow & Bone: Die Krähen in Staffel 2

Shadow and Bone-Showrunner Eric Heisserer hielt von Anfang nicht damit hinterm Berg, dass er eigentlich ein Fan der zwei Krähen-Bücher von Leigh Bardugo * war. Er las sie, ohne vorher Alinas Trilogie zu kennen, und tweetete begeistert darüber. Daraufhin sprach Netflix ihn für eine Shadow and Bone-Verfilmung an. Doch daran war der Arrival-Drehbuchautor nicht interessiert. Erst als Netflix sich auch die Rechte an den Krähen-Romanen sicherte, wurden sie sich einig.

Heisserer verdanken wir die frühzeitige Serien-Einführung der Diebesbande, die in Alinas Buch-Geschichte gar nicht vorkommt. Die Serie Shadow and Bone schenkte uns unerwartet die Vorgeschichte der Krähen und stellte uns Kaz, Jesper, Inej, Matthias, Nina und Wylan als hinreißend dreidimensionale Charaktere vor. Innerhalb kürzester Zeit und völlig zu Recht übertrafen sie die eigentlichen Hauptfiguren als Fan-Lieblinge. Dass die Saat ihres eigenen Abenteuers schon in Staffel 1 vorbereitet wurde und nun niemals Früchte tragen wird, ist nach dem langen Hinfiebern schwer zu verdauen.



Eine Netflix-Rettung von Shadow and Bone und Six of Crows ist unwahrscheinlich

Nur sehr wenige Serien schaffen es bei Netflix' über die erste Staffel hinaus. Der Streaming-Dienst sägt neue Formate immer wieder gnadenlos ab, wie zahllose Beispiele beweisen. Natürlich hoffe ich wie die meisten, dass meine eigene Lieblingsserie die Ausnahme sein wird, die den neuen Netflix-Staffel-Rekord aufstellt. Doch die 160 Millionen geschauten Stunden der 2. Staffel (laut Fansided ) reichten vor dem Hintergrund der neuen Netflix-Kriterien für eine Verlängerung offenbar nicht aus. Als eine von vielen Fantasy-Serien des Streamers hatte Shadow and Bone rückblickend nicht die besten Karten, die verdiente Aufmerksamkeit für ihre überzeugend detaillierte Welt zu bekommen.

Netflix Shadow and Bone versinkt in den Schatten der Absetzung

Die Fantasy von Shadow and Bone ist ein aufregender Langstrecken-Lauf mit immer neuen Wendungen. Netflix macht den Fehler, nur auf den 100-Meter-Sprint zu schauen. Dem Grishaverse wird kurz vor der Ziellinie des ersten Etappensiegs ein Bein gestellt. Das gerade erst veröffentlichte Netflix-Spiel zu Shadow and Bone, das als zusätzliche Erweiterung das Potenzial der Welt unterstrich, hat da für mich plötzlich einen sehr bitteren Beigeschmack.

Die Petition zur Rettung von Shadow and Bone hat mittlerweile 140.000 Stimmen gesammelt. Trotzdem habe ich wenig Hoffnung, dass Netflix sich besinnt und den großen Fantasy-Heist der Krähen doch noch zum Leben erweckt. Natürlich könnte ich mich, wie Autorin Leigh Bardugo, dankbar zeigen, dass ich immerhin zwei Staffeln bekommen habe. Mit Sicherheit finden dadurch weitere Leser:innen ihren Weg ins lohnenswerte literarische Grishaverse.

Meiner Wut über die verfrühte Absetzung hilft das wenig, egal wie oft die Krähen ihr Motto "Keine Trauer, keine Gräber" wiederholen. Denn eine solch ungerechte Fantasy-Beerdigung kann selbst den talentiertesten Dieben gestohlen bleiben.

