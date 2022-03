Star Wars: Die Gastauftritte in das Buch von Boba Fett nach Unnötigkeit gerankt

Das Buch von Boba Fett wollte mit Gastauftritten bekannter Star Wars-Figuren bei den Fans punkten, angefangen bei Luke Skywalker bis hin zu Cad Bane. Doch welche sind gelungen? Und welche gingen daneben?

Achtung, es folgen Spoiler!

Nach dem Erfolg von The Mandalorian erweitert Das Buch von Boba Fett das Star Wars-Universum auf Disney+. In sieben Folgen können wir in die Geschichte des titelgebenden Kopfgeldjägers eintauchen, der sich nach seiner Nahtoderfahrung in der Sarlacc-Grube als gerechter Herrscher von Tatooine neu erfinden will.

Wie sich herausstellt, verstecken sich im Buch von Boba Fett so viele Nebenfiguren, dass der eigentlich Held der Geschichte mehrmals in den Hintergrund gerät. Mitunter fällt er sogar komplett aus der Handlung. An seine Stelle traten Figuren, die wir aus anderen Star Wars-Geschichten kennen. Nicht alle waren notwendig. Wir ranken sie hier nach ihrer Unnötigkeit und fangen entsprechend beim wichtigsten und besten Auftritt an.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 12: Din Djarin

© Disney Din Djarin in Das Buch von Boba Fett

Din Djarin, der Protagonist aus The Mandalorian, ist Boba Fett bereits im Rahmen seines eigenen Abenteuers über den Weg gelaufen. Seine Integration war nicht notwendig, aber gern gesehen und sinnvoll. Immerhin bringt Pedro Pascal durch seine Rückkehr in der 5. Episode frischen Wind in die sehr zähen Ereignisse des Ablegers.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 11: Peli Motto

© Disney Peli Motto in Das Buch von Boba Fett

Auch Peli Motto stammt aus The Mandalorian und schaut mehrmals bei Boba Fett vorbei. Da die verschrobene Mechanikerin in Mos Eisley einen Hangar betreibt, passt das einigermaßen ins Bild. Jemand, der so gut vernetzt ist wie Peli, stolpert früher oder später auch auf Bobas Schlachtfeld. Außerdem: Amy Sedaris ist immer ein Geschenk.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 10: Black Krrsantan

© Disney Black Krssantan in Das Buch von Boba Fett

Viele Gastauftritte waren abzusehen, dieser nicht: Black Krrsantan stammt aus den Star Wars-Comics und lieferte in Das Buch von Boba Fett sein Live-Action-Debüt ab. Allein wie er in den Straßen von Mos Espa stapft sorgt für Gänsehaut. Und dann wäre da noch sein zorniger Blick, der ebenfalls eine Verletzlichkeit in sich birgt.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 9: Cad Bane

© Disney Cad Bane in Das Buch von Boba Fett

Wenn man eine alte Star Wars-Figur mit einem Bezug zu Boba Fett zurückbringt, dann Cad Bane. Schon in The Clone Wars sind die beiden aneinandergeraten. Auch wenn der Auftritt des Kopfgeldjägers im Gewand eines Western-Schurken sehr knapp bemessen war, entpuppte sich Cad Bane als furchteinflößende Präsenz in Das Buch von Boba Fett.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 8: Cobb Vanth

© Disney Timothy Olyphant als Cobb Vanth

Jon Favreau hat Timothy Olyphant doch nicht etwa nur für eine einzige Mando-Folge gecastet, oder? Nein, in Das Buch von Boba Fett meldet sich der Sheriff von Freetown (ehemals Mos Pelgo) zurück und beglückt uns mit seinem strahlenden Lächeln. Schlussendlich wurde die Figur in der Serie aber weit unter Wert gehandelt.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 7: Die Waffenmeisterin und Paz Vizsla

© Disney Die Waffenmeisterin und Paz Vizsla in Das Buch von Boba Fett

Eigentlich haben die Waffemeisterin und Paz Vizsla überhaupt nichts in Das Buch von Boba Fett verloren. Da Din aber sowieso zwischenzeitlich die Serie kapert, war es nicht die schlechteste Entscheidung, die beiden zurückzuholen. Nicht zuletzt wird somit gekonnt verdeutlicht, wie der Mando weiter in die Einsamkeit driftet.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 6: Camie und Fixer

© Disney Camie und Fixer in Das Buch von Boba Fett

Camie und Fixer, die 1977 aus der Kinofassung von Krieg der Sterne geschnitten wurden, sind dank der Boba Fett-Serie endlich ein Teil des offiziellen Star Wars-Kanons. Das ist schön und ihr Auftritt ist nett – mehr aber auch nicht. Alle Möglichkeiten, um den Wandel Tatooines an ihrem Schicksal zu verdeutlichen, blieben ungenutzt.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 5: Grogu

© Disney Grogu in Das Buch von Boba Fett

Sehr knifflig (und knuffig): Grogu ist ein Goldschatz und bereichert jede Szene, in der er auftaucht. Seine schnelle Rückkehr nimmt dem herzzerreißenden Abschied von Din aber das Gewicht. Es wäre besser gewesen, hätte sich Favreau diesen Konflikt für die 3. Staffel von The Mandalorian aufgespart und uns länger Din in Einsamkeit gezeigt.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 4: Captain Carson Teva

© Disney Captain Caron Teva in Das Buch von Boba Fett

Captain Carson Teva tritt als Vertreter der Neuen Republik erstmals in der 2. Staffel von The Mandalorian auf und fungiert als eine der wenigen Figuren, die uns ein Gefühl für die Ordnung der Galaxis nach dem Untergang des Imperiums bieten. Das Buch von Boba Fett arbeitet sich an einer müßigen Wiederholung seines ersten Auftritts ab.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 3: R2-D2

© Disney R2-D2 in Das Buch von Boba Fett

Selbst in Rogue One bekommen wir R2-D2 kurz zu Gesicht. Der freche Astromechdroide findet seinen Weg selbst in Star Wars-Geschichten, in denen er nichts zu suchen hat. In Das Buch von Boba Fett war sein Auftritt schnell vergessen. Immerhin durfte er einen Naboo-Starfighter fliegen – je mehr Prequel-Repräsentation desto besser.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 2: Luke Skywalker

© Disney Luke Skywalker

Ähnlich wie bei Grogu raubt diese Rückkehr dem Finale der 2. Staffel von The Mandalorian die Magie. Der digital verjüngte Luke erzählt eine Geschichte, die vom Kern der Boba Fett-Serie nicht weiter entfernt sein könnte und selbst für sich alleinstehend sehr enttäuschend und unstimmig ist. Der vermeintliche Home Run ging komplett daneben.

Unnötige Star Wars-Figuren in Boba Fett Platz 1: Ahsoka Tano

© Disney Ashoka Tano in Das Buch von Boba Fett

Noch ärgerlicher als der von Luke gestaltet sich Ahsokas Auftritt. Zum ersten Mal sehen wir die beiden in einem Frame, was allein durch ihre jeweiligen Verbindungen zu Anakin Skywalker Stoff für einen ganzen Star Wars-Film bieten würde. Das Buch von Boba Fett bringt hier keinerlei Gespür für die Figuren und ihre Geschichte mit.

Star Wars oder Marvel: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.



Welcher Gastauftritt hat euch gefreut? Und welcher am meisten genervt?