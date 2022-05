The Walking Dead-Wiedersehen mit Rick: Daryl-Star stellt unerwartete Rückkehr in Aussicht

Nach dem Ende von The Walking Dead verschlägt es Daryl in seinem Spin-off nach Europa. Dort soll er laut Norman Reedus auf verschollene TWD-Charaktere treffen. Meint er etwa Rick Grimes?

Daryl Dixon wird nicht wie geplant mit Carol in einem The Walking Dead Spin-off gemeinsame Abenteuer erleben. Stattdessen begibt er sich nach dem Ende der Hauptserie in einer Daryl-Miniserie alleine auf Mission nach Europa. Dort könnte es ein überraschendes Wiedersehen mit Rick Grimes und Michonne geben.

The Walking Dead: Daryl soll in Europa auf bekannte Gesichter treffen

Das lässt ein Interview mit Iron & Air vermuten. Darin spricht Daryl-Darsteller Norman Reedus nicht nur über seinen Debütroman The Ravaged, sondern auch seine Zukunft im TWD-Franchise. Obwohl The Walking Dead im Herbst nach 12 Jahren beendet wird, müssen wir von einigen Charaktere keinen Abschied nehmen. Spin-off-Serien wie Isle of the Dead und eine noch unbetitelte Darly-Solo-Serie werden ihre Geschichten fortsetzen.

The Walking Dead - S11 Part 3 Teaser (English) HD

Ursprünglich sollten Carol und Daryl gemeinsam zu neuen Abenteuern aufbrechen. Doch Melissa McBride entschied sich für eine Auszeit, die sich nach 12 Jahren The Walking Dead redlich verdient hat. Das Projekt musste kurzerhand umgedacht werden. Ganz allein wird Daryl aber nicht sein, wie er nun andeutet:

Ich werde also nach Europa gehen und eine Mission durchführen. Einige unserer Charaktere sind verschollen, und vielleicht treffe ich einen oder zwei von ihnen.

Auf welche Charaktere Daryl im postapokalytpischen Europa – wo eine ganz neue Art von Untoten ihr Unwesen treibt – treffen könnte, verriet Reedus natürlich nicht. Aber die Liste verschollen geglaubter The Walking Dead-Figuren nicht nicht gerade lang.

Verschollene The Walking Dead-Figuren: Kehren Rick und Michonne zurück?

Die beiden prominentesten Charaktere, die in der Vergangenheit The Walking Dead frühzeitig und vor allem lebendig verlassen haben, sind natürlich Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira). Während Rick nun seit Jahren in den Fängen der Civic Republic lebt, befindet sich Michonne auf der Suche nach ihm.

© AMC Rick und Michonne

Interessant dabei ist: Andrew Lincoln verließ die Hauptserie in Staffel 9, um mehr Zeit bei seiner Familie in Großbritannien verbringen zu können. Da Daryls neue The Walking Dead-Serie in Europa produziert (ein genauerer Standort ist bisher nicht bekannt), müsste Andrew Lincoln gar nicht so weit anreisen für ein Wiedersehen mit Rick.

Möglich wäre allerdings auch ein Auftritt des von Corey Hawkins gespielten Heath (verschollen seit Staffel 7) oder ein Wiedersehen mit Jadis (Pollyanna McIntosh). Diese verließ gemeinsam mit Rick die Serie und kehrte bereits in The Walking Dead: World Beyond als ruchlose CRM-Soldatin zurück.

Nahezu alle weiteren Aussteiger:innen sind mittlerweile in der Spin-off-Serie Fear the Walking Dead gelandet. Dort tummeln sich aktuell in der 7. Staffel Morgan Jones (Lennie James) sowie die beiden Ex-Saviors Dwight und Sherry.

Wir können also gespannt darauf sein, welche Überraschungen Daryls The Walking Dead-Ableger für uns bereithält. Dieser wird 2023 in den USA bei AMC starten. Die Dreharbeiten dazu sollen bereits diesem Sommer in Europa beginnen.

The Walking Dead: Ist das Ende zum Scheitern verurteilt?

The Walking Dead geht bald nach 12 Jahren und 11 Staffeln zu Ende. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die zahlreichen Probleme der finalen 11. Staffel:

Wir blicken zurück auf die ersten 16 Episoden und ergründen die Stärken und Schwächen von Staffel 11. Mit Blick auf das bevorstehende Finale widmen wir uns der Frage: Kann es in den letzten acht Folgen noch ein gutes Finale für die größte Zombieserie unserer Zeit geben?

Welche The Walking Dead Charaktere wünscht ihr euch für ein Wiedersehen in der kommenden Daryl-Serie?