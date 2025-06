Vergesst Voldemort! Dieser Bösewicht ist die wahre Nummer 1 im Harry Potter-Universum

Wer ist schlimmer: Voldemort oder Dolores Umbridge? Die Antwort bietet dieses Ranking der Harry Potter-Bösewichte.

Die Welt von Harry Potter ist voller Helden, aber die Schurken sind es, die uns oft am meisten faszinieren. Von sadistischen Lehrern bis zum Dunklen Lord selbst – doch wer ist der Beste der Schlimmsten? Moviepilot-Videoredakteurin Bea hat sich dieser Frage in einer neuen Tierlist angenommen und die Bösewichte in Kategorien von "genial" bis "lachhaft" sortiert. Macht euch bereit für einige Überraschungen.

Schau dir hier das komplette Harry Potter-Bösewichte-Ranking im Video an

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Rangliste der Harry Potter-Schurken im Überblick

Für alle, die das Video gerade nicht schauen können, fassen wir hier die zentralen Ergebnisse des Rankings zusammen. Die Harry Potter-Bösewichte werden in fünf unterschiedliche Kategorien eingeteilt, die von purer Bewunderung bis hin zu Mitleid reichen.

Grundlage bilden die 8 Harry Potter-Filme und die 3 Tierwesen-Spin-offs:

Tier 5: Ach

Ganz unten in der Liste landen die tragischen Figuren, mit denen man Mitleid hat. Draco Malfoy (Tom Felton), als Produkt seiner Erziehung, und Severus Snape (Alan Rickman), dessen Leben von Leid geprägt war, werden hier als verlorene Seelen eingeordnet.

Tier 4: Selbst Muggel lachen dich aus

Einige Schurken sind laut Ranking eher lächerlich. Unter dem Motto "Selbst Muggel lachen aus" werden Lucius Malfoy (Jason Isaacs) und der Hausmeister Argus Filch (David Bradley) einsortiert, denen es im Verlauf der Geschichte zunehmend an echter Bedrohlichkeit mangelt.

Tier 3: Ich mache mir in die Hose

Für Gänsehaut sorgen die Bösewichte in der Kategorie "Ich mache mir in die Hosen". Dazu zählen die monströse Riesenspinne Aragog, die unberechenbare Todesserin Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) und die seelenraubenden Dementoren, die Albträume garantieren.

Tier 2: Ich liebe es, dich zu hassen

Die Kategorie "Liebe es, dich zu hassen" ist für die Schurken reserviert, deren Boshaftigkeit ikonisch ist. Die grausamen Dursleys und die unerträgliche, in Pink gekleidete Dolores Umbridge (Imelda Staunton) aus Harry Potter und der Orden des Phönix sichern sich hier ihre Plätze für ihre denkwürdigen Auftritte. Von allen Schurk:innen ist sie wahrscheinliche die schlimmste.

Tier 1: Für dich werde ich zum Todesser

An der Spitze der Rangliste stehen die Charaktere, für die man zum Todesser werden würde. Hier finden sich natürlich Lord Voldemort (Ralph Fiennes), dessen Darstellung inden Filmen allerdings niemals so gut ist wie in der Vorlage, und der überraschend hochplatzierte, manische Barty Crouch Jr. (David Tennant) wieder.

In Sachen Charisma und Faszination thront Gellert Grindelwald in der genialen Mads Mikkelsen-Version aus Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse über der Konkurrenz. Schon in wenigen Minuten zeichnet Mikkelsen ein komplexes Bild von Dumbledores Widersacher. Schade ist nur, dass der Film diesem Grindelwald qualitativ nicht gerecht geworden ist.

Schaut euch die detaillierten Begründungen im oben verlinkten Video an.

Alle acht Harry Potter-Filme könnt ihr aktuell Netflix im Abo streamen oder bei Amazon Video, Sky und anderen Anbietern leihen und kaufen. Die ersten beiden Tierwesen-Filme gehören ebenfalls zum Netflix-Katalog, allerdings gibt es Mads Mikkelsens Auftritt in Dumbledores Geheimnisse derzeit nur zum Kaufen und Leihen.