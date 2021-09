Von Vampire Diaries bis Supernatural: Die 9 sexysten TV-Vampire, die ihr aktuell streamen könnt

Vampire gehören nicht erst seit Twilight zu den umschwärmtesten Figuren in Film und Fernsehen. Wir ranken die hottesten Serienvampire aus Vampire Diaries, Supernatural und anderen Serien bei Netflix, Amazon und Co.

Jaja, klar. Eigentlich sind wir alle große Film-Connoisseure. Serien streamen wir nur, wenn sie ein erzählerisches Meisterwerk sind und oder wir uns zumindest einreden können, dass wir aus einem "2 Staffeln in 2 Tagen"-Wochenende irgendetwas kulturell Wertvolles mitgenommen haben.

Wir sind hier aber unter uns und können deswegen offen zugeben: Manchmal guckt man Serien bei Netflix, Amazon, Sky und Co. auch wegen dem hotten Cast oder aufregenden Beziehungskonstellationen.

Der Sex-Appeal von Vampiren in Serien und Filmen ist seit langem belegt

Nicht erst seit Twilight gilt in der Popkultur: Wenig ist so sexy wie kultivierte Untote. Natürlich nicht alle Untoten, sorry The Walking Dead. Wo Zombies müffelnd durch die Gegend schlurfen, schenken sich attraktive Vampire noch ein Glas Blut ein und fixieren hungrig die freigelegte Halsschlagader.

Wer da das erotische Potenzial nicht sieht, hat noch nie Fanfictions gelesen. Für alle anderen: Hier kommt das definitive Ranking der hottesten Serienvampire – und wo ihr sie streamen könnt.

Platz 9 der sexysten TV-Vampire: Angel aus Angel – Jäger der Finsternis

© Warner Bros. David Boreanaz als Angel

David Boreanaz' Angel ist zwar ein Vampir, hat nach einer äußerst grausamen und blutigen Vergangenheit allerdings einen moralischen Kompass und den Willen entwickelt, Gutes zu tun. Das kann sexy sein, ließ ihn in Buffy - Im Bann der Dämonen allerdings eher wie eine pragmatische Beziehungsoption wirken. Die Tatsache, dass Angel wegen eines Fluchs immer genau dann seine Seele verliert, wenn er Sex hat und einen Moment absoluten Glücks erlebt, blenden wir an der Stelle mal aus.

Mit dem Spin-off Angel - Jäger der Finsternis konnte sich Buffys große Liebe dann endlich als eigenständige Figur etablieren und aus dem Schatten eines deutlich hotteren Vampirs hervortreten. Doch dazu später mehr.

Wo ihr die Serie streamen könnt: Staffel 1 bis 5 von Angel gibt es bei Disney+ *

Platz 8 der sexysten TV-Vampire: Die Vampirkönigin, Charmed – Zauberhafte Hexen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls ihr euch jetzt fragt "Wer zur Hölle ist die Vampirkönigin?", seid ihr wahrscheinlich nicht allein. Hierbei handelt es sich um eine oft vergessene Nebenfigur, die in lediglich zwei Episoden von Charmed - Zauberhafte Hexen auftaucht und dabei unter anderem Paige in einen Vampir verwandelt. In Staffel 4, Episode 18 wird die Rolle von Elizabeth Gracen gespielt, in Staffel 7, Episode 22 von Jacqui Maxwell.

Die Faszination liegt bei der Vampirkönigin weniger bei ihrer konkreten Plot-Relevanz oder ihrem Aussehen, vielmehr geht es um ihre mächtige Position und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Spätestens seit Aaliyah in Königin der Verdammten wissen wir: Das kann gar nicht unsexy sein.

Hier könnt ihr die Serie streamen: Staffel 1 bis 8 von Charmed gibt es bei TVNOW

Platz 7 der sexysten TV-Vampire: Damon, Vampire Diaries

© The CW Alle hot, Damon befindet sich allerdings vorne rechts

Es gibt TV-Vampire, die haben eine besonders spannende Geschichte. Es gibt TV-Vampire, deren Charakterentwicklung sie unglaublich faszinierend macht. Und es gibt TV-Vampire, die sehen einfach teflonglatt schön aus und landen deswegen auf jeder Menge Poster in Teenie-Zimmern.

Damon Salvatore (Ian Somerhalder) ist so ein blutsaugender Schönling, der in Vampire Diaries Teil einer folgenschweren Dreiecksgeschichte mit seinem Bruder und seiner Herzdame Elena wird. Das sorgt für jede Menge komplizierte Gefühle, explosive Leidenschaft und Platz 7 dieser Liste. Herzlichen Glückwunsch!

Hier könnt ihr die Serie streamen: Staffel 1 bis 8 von Vampire Diaries gibt es bei TVNOW, Prime Video * und Netflix

Platz 6 der sexysten TV-Vampire: Alucard, Hellsing

© OVA Films Alucard aus Hellsing

Alucard aus der Anime-Serie Hellsing mag zwar kein "echter" Mensch sein, dafür hat er etwas, was viele sexuell attraktive Vampire in Serien vermissen lassen: Style. Cooles Outfit? Check. Geile Wumme? Check. Die Art von mysteriöser Goth-Aura, die Vampire seit jeher so unfassbar faszinierend machen? Check, Check, Check.

Alucard ist mit beeindruckenden Fähigkeiten ausgestattet und genießt es, mit seinen Opfern zu spielen. Gleichzeitig wird die Brutalität der Serie durch seine sarkastische Art immer wieder aufgelockert. Schneidet euch davon eine Scheibe ab, TV-Vampire. Oder entscheidet euch zumindest für einen ähnlich uniquen Look.

Hier könnt ihr die Serie streamen: Staffel 1 von Hellsing gibt es bei Crunchyroll

Platz 5 der sexysten TV-Vampire: Roman, Hemlock Grove

© Bill Skarsgård als Roman Godfrey

Teil der Skarsgård-Familie zu sein erscheint manchmal, zumindest was die reine Optik angeht, als würde jemand Cheatcodes fürs Leben verwenden. Bill Skarsgård spielt in Hemlock Grove einen Rich Boy mit dunklem Geheimnis und schafft den Spagat zwischen Charme und Brutalität, der sich für diese Liste bereits als Erfolgsrezept etabliert hat.

Seine Figur Roman Godfrey hat allerdings eine Besonderheit, die ihn von anderen TV-Vampiren abgrenzt: Er kann für die Nahrungsaufnahme seinen Kiefer ausrenken. Kann man gruselig finden, kann aber auch sexy sein. In welchem Kontext bleibt eurer Fantasie überlassen.

Hier könnt ihr die Serie streamen: Staffel 1 bis 3 von Hemlock Grove gibt es bei Netflix

Platz 4 der sexysten TV-Vampire: Dean Winchester, Supernatural

© The CW Jensen Ackles als Dean

Ja, hier haben wir ein bisschen geschummelt, aber: Eine TV-Sexyness-Liste, in der Dean Winchester (Jensen Ackles) aus Supernatural nicht auftaucht, ist keine gute TV-Sexyness-Liste. Dean ist witzig, trinkfreudig und immer für seine Familie da. Kein Wunder, dass sich in der Serie sogar ein Engel in ihn verliebt.

Außerdem: Auch wenn sich der trinkfreudige Dämonenjäger für nur eine Folge in einen Vampir verwandelt hat (Staffel 6, Folge 5), er war ein Vampir. Dean hat sich seinen Platz auf dieser Liste also mehr als verdient.

Hier könnt ihr die Serie streamen: Staffel 1 bis 11 von Supernatural gibt es bei Prime Video *, Staffel 1 bei Sky Ticket *

Platz 3 der sexysten TV-Vampire: Spike, Buffy – Im Bann der Dämonen

Buffy - Best Quotes Clip (Englisch)

Erinnert ihr euch noch an Angel, die ehrenhafte Nummer 9 auf dieser Liste? Der Grund dafür, nur das zweitbeste Love-Interest von Buffy zu sein, ist unsere Nummer 3: Spike. Der platinblonde Vampir aus der Kultserie um Sarah Michelle Gellar wurde als Antagonist eingeführt, spielte sich aber schnell in die Herzen der Fans – und schließlich auch der Protagonistin.

Spike (James Marsters) ist gefährlich und genau deswegen sexy. Und bereitete ganz nebenbei den Weg für künftige platinblondierte Bösewichte, die die Fanfiction-Szene explodieren ließen (looking at you, Draco Malfoy).

Hier könnt ihr die Serie streamen: Staffel 1 bis 7 von Buffy - Im Bann der Dämonen gibt es bei TVNOW und Disney+ *

Platz 2 der sexysten TV-Vampire: Nadja, What We Do In The Shadows

© Pari Dukovic/FX Nadja (Mitte) mit ihren blutsaugenden Mitbewohnern

Wenn es eine Serie gibt, die beweist, dass eine TV-Adaption einen unfassbar guten Film noch besser machen kann, dann ist es What We Do in the Shadows. Die Show um eine chaotische Vampir-WG gehört zum Witzigsten, was ihr aktuell in Deutschland streamen könnt, und basiert auf der Kultkomödie 5 Zimmer Küche Sarg.

Alle Charaktere sind auf ihre ganz eigene Art liebenswert, die ebenso temperamentvolle wie abgeklärte Nadja (Natasia Demetriou) hat aber noch etwas anderes: Sie trägt immer den richtigen Lippenstift und ist durch die Jahrhunderte mit immer neuen Inkarnationen ihrer einen großen Liebe verbunden. Ein verdienter zweiter Platz also.

Hier könnt ihr die Serie streamen: Staffel 1 und 2 von What We Do In The Shadows gibt es bei Joyn+

Platz 1 der sexysten TV-Vampire: Eric, True Blood

True Blood - Eric & Sookie Kiss (Englisch)

Ich könnte jetzt hier seitenweise ausführen, warum Eric Northman aus True Blood der sexyste Vampir der Seriengeschichte ist. Er trägt Jogginganzüge und hat immer einen sarkastischen Kommentar auf den Lippen. Er ist Teil einer Serie, die es vor allem durch dramatisch inszenierte Sexszenen zum Kultstatus gebracht hat. Sein Blut verschafft einem den besten Trip des Lebens.

Schlussendlich braucht es aber eigentlich nur ein Argument: Eric Northman wird von Alexander Skarsgård gespielt. Case closed.

Hier könnt ihr die Serie streamen: Staffel 1 bis 7 von True Blood gibt es bei Sky Ticket

Mehr Dämonen im Podcast: Das große Finale nach 15 Jahren Supernatural

Nach 15 Jahren ist die Erfolgsserie Supernatural rund um die monsterjagenden Brüder Sam und Dean Winchester zu Ende gegangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther Stroh und Andrea Wöger verarbeiten ihre Gefühle zu dem überwältigenden Finale und diskutieren, warum es genau so aufhören musste.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wer ist euer liebster TV-Vampir?