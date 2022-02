10 richtig gute Filme wie Vikings bei Netflix, Amazon und Disney+

Wer Filme sucht, die der Serie Vikings ähneln, findet im Stream bei Netflix, Amazon und Co. viele Alternativen. 10 richtig gute Filme wie Vikings findet ihr hier, um die Wartezeit bis Valhalla zu überbrücken.

Die Serie Vikings lässt sich aktuell bei gleich mehreren Anbietern streamen: Sowohl Netflix als auch Amazon Prime, RTL+ und Sky haben sie in der Flatrate. Doch manchmal brauchen selbst Vikings-Fans etwas Abwechslung. Und es muss auch nicht immer eine ganze Serie sein.

Wie wäre es also mit ein paar Filmen wie Vikings, um die Wartezeit bis Start von Vikings: Valhalla zu überbrücken? Wir haben euch 10 gute Streaming-Alternativen herausgesucht.



Filme wie Vikings - Nummer 1: The King bei Netflix

Zeitlich nach Vikings schickt der Netflix-Film The King Henry V als jungen König in eine Epoche, die es in sich hat. Der Krieg mit Frankreich bringt politische Ränkespiele ebenso mit sich wie dreckige Kriegsführung. Und nebenbei könnt ihr Dune-Star Timothée Chalamet noch besser kennenlernen und Robert Pattinson vor The Batman in einer herrlichen Rolle erleben.

The King könnt ihr als Vikings-Ersatz bei Netflix streamen

The King - Trailer 2 (Deutsch) HD

Filme wie Vikings - Nummer 2: Black Death bei Amazon

Im Historienfilm Black Death grassiert die Pest in England: Ein Mönch (Eddie Redmayne) und ein Ritter (Sean Bean) reisen in ein Dorf, wo angeblich Menschen ins Leben zurückgeholt werden. Religion und Action prallen hier so düster aufeinander wie die Wikinger, die damals in Staffel 1 von Vikings im christlichen Kloster von Lindisfarne einfielen.

Black Death bei Amazon streamen * (Achtung, nur noch bis 14. Februar 2022 verfügbar)

Black Death - Trailer (Deutsch)

Filme wie Vikings - Nummer 3: Braveheart bei Disney+

Braveheart ist ein Klassiker. Wikinger suchen ihr darin zwar vergeblich, doch der Konflikt zwischen Engländern und "barbarischen" Schotten weist trotzdem Parallelen auf, die genau in die Kerbe von Vikings schlagen, um euch mit den Freiheitskämpfern schreiend in die Schlacht zu scheuchen.



Braveheart - Trailer (Deutsch) HD

Filme wie Vikings - Nummer 4: Troja bei Sky und Netflix

Die Reise aus dem kalten Skandinavien in die warmen Gefilde von Troja erscheint weit. Doch Wolfgang Petersen bietet mit seinem historischen Action-Epos trotzdem alles, was das Vikings-Herz begehrt: berauschende Kämpfe, Intrigen, Verrat und große Gefühle.

Troja hier bei Sky Ticket streamen *

* Außerdem gibt es Troja im Stream bei Netflix

Troja - Trailer (Deutsch)

Filme wie Vikings - Nummer 5: Outlaw King bei Netflix

Wem als Vikings-Alternative die Braveheart-Richtung gefällt, der ist mit Outlaw King bei Netflix außerdem gut beraten. Chris Pine (Star Trek) schlüpft hier in die Rolle des "Königs der Gesetzlosen", Robert the Bruce. Der Freiheitskampf gegen Unterdrücker fordert in dem Historienfilm viele Opfer, nicht nur was den Frisuren-Geschmack angeht. (Amazons Robert the Bruce - König von Schottland ist da ebenfalls eine veritable Ergänzung.)

Outlaw King könnt ihr als Vikings-Ersatz bei Netflix streamen

Outlaw King - Trailer (Deutsch) HD

Filme wie Vikings - Nummer 6: Outlander bei Amazon

Viele von Amazon Primes augenfällig Wikinger-thematischen Filmen (wie z.B. Viking) sind nicht gerade das Gelbe vom Ei. Warum also nicht gleich eine etwas abgefahrenere Richtung einschlagen? In Outlander stürzt ein Raumschiff im Norwegen des 8. Jahrhunderts ab und der damit angereiste Fremde (Jim Caviezel) wird von Nordmännern gefangengenommen. Im blutigen Kampf gegen außerirdische Monster schlagen die Wikinger und ihr Besucher sich dann aber doch auf eine Seite.

Outlander - Trailer (Deutsch)

Filme wie Vikings - Nummer 7: Gladiator bei Amazon & Netflix

Gladiator als Vikings-Ersatz einzuschieben geht eigentlich immer. In Ridley Scotts oscarprämierter Sandalenfilm-Wiederbelebung darf Russell Crowe sich sowohl als Edelmann als auch als Sklave zeigen. Und epischer als seine dramatische Geschichte bis hin zum Arena-Kämpfer geht es kaum. Das müssen selbst Vikings-Fans anerkennen.



Gladiator hier bei Amazon streamen *

* Außerdem gibt es Gladiator im Stream bei Netflix

Gladiator - 4K Trailer (English) HD

Filme wie Vikings - Nummer 8: Ironclad 1 & 2 bei Sky

In Ironclad - Bis zum letzten Krieger verteidigen ein paar Tempelritter und Adelige die Festung Rochester bis zum ... nun ja, bis zum letzten Krieger. Ihre verzweifelte Auflehnung gegen den Tyrannen König John, können Vikings-Fans sicher gut nachfühlen, da auch in Kattegat nicht jeder Herrscher für den Thron wirklich geeignet war. In Ironclad 2 - Bis aufs Blut geht es dann hingegen gegen keltische Plünderer, die den Wikingern in nichts nachstehen.



Ironclad - Trailer (Deutsch) HD

Filme wie Vikings - Nummer 9: Pathfinder bei Disney+

Pathfinder - Die Fährte des Kriegers ist kein gewichtiger Historienfilm, sondern ein Kopf-aus-Spaß-an-Film. Wie es uns am Ende von Vikings Floki und Ubbe zeigten, legten die Wikinger schon lange vor Kolumbus an amerikanischen Ufern an. Und so heißt es in Pathfinder: Nordmänner gegen amerikanische Ureinwohner. Ein Wikinger-Junge bleibt beim Rückzug seiner Landsmänner bei den Eingeborenen zurück und kämpft als Erwachsener (Karl Urban) beim nächsten Angriff gegen die Invasoren seiner alten Heimat. Aber die Handlung ist hier definitiv zweitrangig.

Pathfinder Die Fährte des Kriegers - Trailer (Deutsch)

Filme wie Vikings - Nummer 10: Centurion bei Netflix

Centurion - Fight or Die zeigt bei Netflix, dass die Kelten in England ebenfalls veritable Gegner abgaben, wenn keine Wikinger zur Hand waren. Michael Fassbender spielt hier den römische Centurio Quintus Dias, der von den Pikten gefangengenommen wird und sich nach reichlich Leid und Folter seinen Weg nach Süden freikämpfen muss. Die FSK 18 ist dabei definitiv gerechtfertigt.



Centurion könnt ihr als Vikings-Ersatz bei Netflix streamen

Centurion - Trailer (Deutsch) HD

Welche Film-Alternativen würde ihr Vikings-Fans empfehlen?