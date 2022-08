5 vielversprechende Fantasy-Adaptionen, die nach nur einem Film eingestampft wurden

Herr der Ringe und Harry Potter sind seltene Erfolge, wie die folgenden fünf Apaptionen von Fantasy-Sagas zeigen, die es nicht über einen Film hinausschafften.

Im August und September starten mit House of the Dragon und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die Vorgeschichten von zwei der erfolgreichsten Fantasy-Adaptionen überhaupt. Doch auf jede von Kritik und Publikum verehrte Verfilmung einer Romanreihe kommen mindestens drei katastrophale Flops.

In der folgenden Liste findet ihr deshalb fünf besonders enttäuschende Beispiele für Adaptionen großer Fantasy-Sagas, die beim Publikum durchfielen und nach einem Film eingestampft wurden.

1. Gescheiterte Fantasy-Saga: Der Dunkle Turm

Der dunkle Turm - Trailer 2 (Deutsch) HD

Keine Romanreihe in dieser Liste hatte so viel Potenzial wie Stephen Kings epischer Mix aus Horror, Western, Science-Fiction und Fantasy. Lange mühte sich Hollywood an einer Verfilmung der acht Bücher starken Reihe ab, aber als es endlich so weit war, blieb nur Enttäuschung: Mit einer Star-Besetzung um Idris Elba als Roland Deschain und Matthew McConaughey als Mann in Schwarz kam Der Dunkle Turm 2017 ins Kino – und scheiterte grandios. Die als Desaster beschriebene Produktion endete in einer leidenschaftslosen Kurzfassung, in dem von der Gewalt und Ausmaß der King-Geschichte nichts mehr übrig war.

2. Gescheiterte Fantasy-Saga: Eragon

Eragon - Trailer (Deutsch)

Ein Held, Drachen und fiese Bösewichte bot die Eragon-Tetralogie von Christopher Paolini, aber das war offenbar schon zu kompliziert für Hollywood. 2006 erschien Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter mit Ed Speelers in der Hauptrolle, doch auf der Welle von Herr der Ringe und Harry Potter konnte diese Fantasy-Adaption nicht reiten. Fehlende Treue zum Buch und eine Verfilmung ohne jede eigene Persönlichkeit waren nur zwei der vielen Kritikpunkte. Eragon floppte an den Kassen und aus den Fortsetzungen wurde nichts. Erst jetzt, viele Jahre später, will Disney einen neuen Versuch wagen.

3. Gescheiterte Fantasy-Saga: Tintenherz

Tintenherz - Trailer (Deutsch)

Vielfach ausgezeichnet ist Cornelia Funkes Reihe über Meggie, die entdeckt, dass sie Buchfiguren zum Leben erwecken kann. Doch statt eines Erfolgs vom Formate von Die unendliche Geschichte, schaffte es Tintenherz nicht über einen Film hinaus. Das Fantasy-Abenteuer mit Brendan Fraser und Andy Serkis kam bereits zu einem Zeitpunkt, als die Welt gefühlt genug hatte von all den Herr der Ringe- und Harry Potter-Klonen. Es half aber auch nicht, dass der Film zu keinem Zeitpunkt die Faszination der Bücher nachahmen konnte.

4. Gescheiterte Fantasy-Saga: Wintersonnenwende

Wintersonnenwende - Die Jagd nach den sechs Zeichen des Lichts - Trailer (Deutsch)

Vikings-Star Alexander Ludwig spielt die Hauptrolle und erhält Unterstützung von Top-Schauspieler:innen wie Frances Conroy (Six Feet Under), Christopher Eccleston (Doctor Who) und Ian McShane (Deadwood). Was soll da noch schiefgehen? So ziemlich alles, wie der unhandlich betitelte Wintersonnenwende - Die Jagd nach den sechs Zeichen des Lichts 2007 zeigte. Die Adaption der äußerst beliebten Reihe von Susan Cooper erzählt von einem Teenie, der an seinem 14. Geburtstag erfährt, dass er der letzte einer Gruppe von Kriegern ist, die gegen die Dunkelheit kämpfen. Nachdem der Film in den USA einen der schwächsten Fantasy-Starts überhaupt hinlegte, hatte es sich mit der Jagd nach den sechs Zeichen erledigt. Auch weil der Adaption es nicht gelang, die epischen und magischen Elemente der Arthus-Legende aus dem Buch auf die Leinwand zu bringen.

5. Gescheiterte Fantasy-Saga: Seventh Son

Seventh Son - International Trailer (Deutsch) HD

Der Spook-Zyklus von Joseph Delaney hat bislang 14 Bücher hervorgebracht über die Abenteuer eines Jungen namens Tom, der Geister spüren kann. Das sollte eigentlich Stoff genug sein für eine halbwegs unterhaltsame Fantasy-Story zum Wegsuchten. Aber es war zu viel verlangt für Seventh Son, in dem Ben "Prinz Caspian & Darkling" Barnes Tom spielt und von Meister Jeff Bridges angelernt wird. Seventh Son gelang das seltene Kunststück, Bridges und (!) Julianne Moore zu verschwenden und hauchte seiner überteuerten Fantasy-Welt zu keiner Zeit glaubwürdiges Leben ein. Dank des aufgedunsenen Budgets und einem schwachen Einspielergebnis war nach einem Film Schluss.

