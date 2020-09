Bei Netflix, Amazon & im TV: Die 108 besten neuen Serien und Staffeln im Oktober 2020

Im Oktober 2020 starten bei Netflix, Amazon, Disney+, Sky und Co. viele neue Serien und Staffeln. The Mandalorian, ein gruseliges Horror-Doppel und weitere Highlights findet ihr in unserer Übersicht.

Nachdem der Serien-September den Herbst mit einigen Highlights wie dem Science-Fiction-Hit Raised By Wolves oder der Rückkehr der wahnsinnigen The Boys einleitete, können sich Fans im Oktober kaum vor der großen Welle an Serien-Neuheiten retten.

Damit ihr keine wichtigen Serienstarts bei Netflix, Amazon, Sky und Co. verpasst, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.



The Walking Dead-Horror und Science-Fiction-Bombast: Die Serien-Highlights im Oktober

Im Oktober beginnt wieder die Halloween-Zeit und damit stehen Grusel-Fans auch einige neue Horrorserien bei Netflix, Amazon und Co. bevor. Vor allem Fans des The Walking Dead-Franchise kommen auf ihre Kosten, denn pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum startet nicht nur das Whisperer-Finale als TV-Event. Ebenso gibt es neue Folgen von Fear sowie das neue Spin-off World Beyond, das als Coming-of-Age-Geschichte neue Akzente setzt.



Wenn ihr abseits der Zombies Grusel und Thrill sucht, dann solltet ihr euch zwei Serie besondern vormerken. Auf Sky startet mit Hausen die erste deutsche Horrorserie über einen menschenfressenden Plattenbau. Die Serie fasziniert vor allem durch ihre einsaugende und eiskalte Atmosphäre sowie die vielen skurrilen Figuren. Daneben bringt Netflix ein weiteres Spukhaus-Highlight mit Spuk in Bly Manor, das an den Erfolg von Hill House anknüpfen will.

Schaut den Trailer zur deutschen Horrorserie Hausen

Hausen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das größte Serien-Event im Oktober startet aber bei Disney+, wenn Baby Yoda und der Mandalorianer wieder mit der Razor Crest durch die Galaxie fliegen und dabei Star Wars-Fans in Ekstase versetzen. In Staffel 2 soll die Serie noch bombastischer werden und mit noch mehr Star Wars-Verbindungen und einer fokussierteren Geschichte aufwarten. Die Erwartungen könnten nicht höher sein.

Deutsche Serien-Neustarts im Oktober 2020

Deutsche Serien-Rückkehrer im Oktober 2020

Schaut den Trailer zur 2. Staffel The Mandalorian bei Disney+

The Mandalorian - S02 Trailer (Deutsch) HD

Internationale Serien-Neustarts im Oktober 2020

Internationale Serien-Rückkehrer im Oktober 2020

Serienstarts auf Netflix im Oktober 2020

Podcast für Netflix-Streamer: Ist Ratched ein guter American Horror Story-Ersatz?

Andrea, Esther und Max diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die neue Thrillerserie Ratched auf Netflix und schauen, ob sich die Serie für Horror-Fans lohnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vermarktet als Vorgeschichte der ikonischen Oberschwester Mildred Ratched aus Einer flog über das Kuckucksnest, schlägt die Psycho-Horrorserie Ratched aber ganz andere Töne an. Wir sagen euch, ob es überhaupt etwas mit der Vorlage zu tun hat und ob es guter Ersatz ist für American Horror Story, was ebenfalls von Ratched-Macher Ryan Murphy stammt.

Welche Serien habt ihr schon auf eurer Merkliste?